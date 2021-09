Diablo II: Resurrected, encore une vidéo live avec Winston Duke (Black Panther) et un clip avec Cristina Scabbia (Lacuna Coil) et Mark the Hammer

C'est aujourd'hui que sort officiellement Diablo II: Resurrected, version remastérisée du jeu de rôle et d'action de Blizzard Entertainment. Le studio avait récemment partagé une vidéo en live-action dans un confessionnal avec Simu Liu (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux), il remet ça avec un autre acteur du MCU.

Cette fois, c'est Winston Duke qui se confie au prêtre avant de pécher comme il se doit en allant affronter des démons. L'acteur trinidadien s'est surtout fait connaître dans son rôle de M'Baku dans Black Panther puis dans d'autres films du Marvel Cinematic Universe. Mais Blizzard ne s'arrête pas là et partage également une autre vidéo, bien différente, avec le vidéaste et guitariste Mark the Hammer, accompagné de Cristina Scabbia, chanteuse du groupe de metal gothique italien Lacuna Coil. Ensemble, ils ont composé Start Again, un titre inspiré du poème de L'Initié présent dans le manuel du jeu d'origine et du morceau Tristam Village. Le titre est à écouter juste ici :

Cristina Scabbia commente :

Je suis ravie de présenter Start Again, notre hommage sous forme de chanson à un jeu historique adoré par de nombreux fans. Je pense que le rock et le metal sont deux genres musicaux qui conviennent parfaitement à un monde aussi sombre que celui de Sanctuaire. Travailler avec Mark sur ce projet a été passionnant : nous partageons une passion commune pour Diablo, et invitons les fans du monde entier à découvrir le jeu comme la chanson.

Mark The Hammer rajoute :

Je ne parviens toujours pas à croire que nous avons écrit un morceau pour le lancement de Diablo 2: Resurrected. Diablo était l'un de mes jeux préférés lorsque j'étais adolescent. Travailler avec Cristina était incroyable. Elle est très talentueuse et nous avons très vite développé une synergie. En tant que fan de Diablo, j'ai essayé de composer un morceau avec le plus grand respect pour le travail originel de Matt Uelmen, tout en créant quelque chose d'unique pour l'occasion.

Dustin King, directeur artistique associé sur Diablo II: Resurrected, conclut :

En tant que grand fan de Lacuna Coil et du travail de Cristina Scabbia, je ne pourrais pas me réjouir plus de cet hommage. Le heavy metal et le rock ont toujours eu une grande influence sur Diablo. Je suis fan de ce genre de musique, et je trouve que cette collaboration convient parfaitement à cette franchise.

Blizzard a également partagé l'album Diablo II: Resurrected & Remixed avec trois pistes remastérisées, c'est à découvrir ici. Son hack'n slash est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.