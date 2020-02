Activision-Blizzard : toutes les grosses franchises bientôt adaptées sur mobiles, la « plateforme principale » de l'éditeur

En 2019 plus que jamais auparavant, le mobile a été une manne financière incontournable pour les éditeurs de jeux vidéo. À tel point que même les plus traditionnels n'hésitent pas à se tourner vers ces plateformes longtemps fuies par les puristes.

Activision a réussi un très beau coup cette année en installant Call of Duty Mobile dans les habitudes de millions de joueurs. Le président Bobby Kotick ne cache ainsi plus son intérêt pour les téléphones et tablettes, estimant qu'ils représentent désormais sa « plateforme principale », selon ses dires lors du dernier bilan financier avec ses investisseurs.

Chacune de nos grandes franchises, ainsi que nos nouvelles franchises potentielles, offre de plus grandes opportunités que jamais. En prenant Call of Duty comme exemple, avec l'introduction de Call of Duty Mobile, nous avons augmenté notre base de joueurs de 40 à 100 millions de joueurs en moins d'un an. Et nous prévoyons une croissance significative de la franchise Call of Duty en 2020 par rapport à 2019, grâce à cela et à d'autres initiatives non annoncées autour Call of Duty. Le mobile, en fait, est maintenant notre plateforme principale. Le modèle commercial de Call of Duty Mobile est le free-to-play, ce qui permet le développement rapide d'une grande communauté de joueurs qui à la possibilité d'acheter des articles et des services numériques, ainsi encourage notre capacité à générer des revenus publicitaires.

Des franchises comme Call of Duty offrent aux annonceurs une cible très difficile à atteindre. Et aujourd'hui, la charge publicitaire est extrêmement faible, car nous expérimentons les meilleures solutions publicitaires pour nos joueurs et nos partenaires publicitaires. Nous avons donc développé avec succès un excellent jeu avec Call of Duty Mobile. Nos franchises ont le pouvoir d'attirer des publics beaucoup plus importants qu'auparavant. Nous travaillons d'arrache-pied sur des jeux mobiles de haute qualité pour toutes nos franchises les plus importantes.