Diablo IV : des détails sur l'interface, la jouabilité à la manette, la coop locale et les Cannibales

Diablo IV aura mis du temps à se dévoiler, mais il a officiellement été introduit à la BlizzCon de novembre dernier. Blizzard nous propose depuis de lire en lui comme dans un livre ouvert, alors que les développeurs présentent régulièrement ses nouveautés via des articles sur le site officiel. L'idée est d'évoquer le gameplay du jeu très en amont, pour jauger les réactions de la communauté et affiner les mécaniques en fonction des retours.

Le projet n'est pas encore prêt d'aboutir, alors Blizzard a décidé d'organiser sa communication autour de rapports trimestriels, dont le directeur du jeu vous explique le principe ci-dessous.

Bonjour à tous, et bienvenue sur cette nouvelle section d’articles du site de Diablo IV ! L’équipe de Diablo IV travaille d’arrache-pied depuis la BlizzCon, et nous sommes encore galvanisés par les réactions à notre annonce et aux articles publiés depuis. Nous voyons bien que vous brûlez tous d’en savoir davantage sur l’avancement du jeu. Eh bien réjouissez-vous, car nous avons d’excellentes nouvelles à partager avec vous. C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre premier rapport trimestriel, qui s’articulera sur deux points. Nous commencerons par un entretien avec notre responsable de la conception de l’interface utilisateur, Angela Del Priore. Au programme, un retour sur vos commentaires suite à la BlizzCon, une discussion autour de la possibilité de jouer sur PC avec des manettes, et des informations sur le mode coop local. Pour passer directement à cette partie, cliquez ici. Ensuite, ce sera au tour de notre conceptrice des rencontres senior, Candace Thomas. En sa compagnie, nous découvrirons une nouvelle famille d’ennemis : les tribus cannibales des steppes Arides. Vous pourrez admirer de somptueuses illustrations signées Igor Sidorenko, lire des textes approfondissant l’univers du jeu, et même regarder une vidéo présentant ces mangeurs de chair en action. Pour lire l’article de Candace, cliquez ici. Nous espérons que ces deux lectures vous plairont. Nous avons hâte de savoir ce que vous en pensez, ainsi que de connaître les sujets que vous souhaiteriez voir développés ultérieurement. Nous sommes bien conscients que vous ne vous intéressez pas tous aux mêmes aspects du développement ; certains d’entre vous adorent lire de longs grimoires, tandis que d’autres préfèrent disséquer des encadrés descriptifs d’objets, ou écouter les premiers morceaux de la future bande-son du jeu. Aussi, n’hésitez surtout pas à nous dire ce qui vous passionne ! Le but de ces articles est de couvrir la plus grande variété de sujets possible, afin que chacun de vous découvre quelque chose qui l’intéresse au fil du développement. Encore une fois, merci à tous de nous accompagner dans cette aventure. À bientôt en Enfer. -Luis Barriga- Directeur du jeu, équipe de Diablo IV

D'un côté, nous allons donc pouvoir en apprendre plus sur les derniers changements apportés au gameplay, en termes d'interface utilisateur en solo ou en coopération locale, mais aussi découvrir ce que prévoit Blizzard quant à la jouabilité à la manette. De l'autre, c'est le lore qui est étoffé, avec un regard particulier sur la famille de monstres des Cannibales. Vous pouvez apprécier toutes ces informations et quelques images en pages suivantes. Il faudra ensuite être patient, car Diablo IV, prévu sur PC, PS4 et Xbox One à une date inconnue, pourrait rester mutique jusqu'à son prochain rapport trimestriel.