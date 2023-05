Diablo IV : Passe de combat, saisons, boutique, le contenu post-lancement détaillé par Blizzard

Le mois prochain sortira Diablo IV, le nouveau hack'n slash de Blizzard qui proposera cette fois aux joueurs d'affronter Lilith, revenue des Enfers suite à un ancien rituel. Une quête qui promet déjà d'être longue et sanglante, mais une fois cela fait, les joueurs auront bien évidemment des choses à faire.

Cette semaine, Blizzard s'est attardé sur le contenu post-lancement de Diablo IV, qui fera vivre le titre au fil des mois et même des années. En plus d'une longue vidéo où les développeurs nous montrent ce qu'ils ont prévu pour les joueurs, le studio nous détaille tout cela sur son site officiel :

Attiser les flammes des Enfers : les saisons

Chaque trimestre, une nouvelle saison sera lancée et ajoutera des fonctionnalités de jeu, des quêtes (avec des visages familiers ou pas), des passes de combat, des objets légendaires, des changements d’équilibre des classes, des améliorations de confort et bien plus encore. Les saisons introduiront de nouveaux concepts et de nouvelles idées dans le monde de Sanctuaire, pour le plus grand plaisir de tous les nomades, tout en améliorant l’expérience de base. Avant tout, nous voulons que les saisons soient des moments de fête, des moments que vous attendez avec impatience et dont vous pourrez profiter avec vos amis et les autres membres de la communauté Diablo.

La Saison 1 débutera entre la mi- et fin juillet, et pour vous lancer dans ce nouveau chapitre, il vous faudra d’abord terminer la campagne. Pour cette raison, nous vous recommandons de commencer votre traque de Lilith en avance afin de pouvoir plonger dans la Saison 1 dès son lancement.

Progresser à travers le périple saisonnier et gagner des récompenses

Si les saisons sont le ciel, alors le périple saisonnier est l’étoile Polaire, votre repère. Les joueurs peuvent consulter le périple saisonnier pour en savoir plus sur le nouveau contenu disponible. Le périple saisonnier est un excellent moyen d’augmenter rapidement le niveau de votre passe de combat, en terminant des chapitres constitués d’objectifs. En remplissant tous les objectifs d’un chapitre, vous obtiendrez des récompenses saisonnières, telles que de précieux matériaux d’artisanat et des aspects légendaires pour votre Codex de puissance.

Chaque objectif rapporte également une certaine quantité de faveur, la ressource utilisée pour progresser dans le passe de combat. Vous pouvez également obtenir des faveurs en accomplissant des quêtes, en tuant des monstres, en participant à des événements, etc.

Apporter de la diversité avec le passe de combat optionnel

Chaque saison s’accompagne d’un nouveau passe de combat qui vous permet d’obtenir des récompenses à travers 27 niveaux gratuits et 63 niveaux premium. Vous pouvez obtenir des ornements et des cendres fumantes dans les niveaux gratuits simplement en tuant des démons. Les cendres fumantes peuvent être dépensées lors des bénédictions saisonnières, qui vous offrent un bonus d’EXP, d’or ou d’oboles en fonction des bénédictions pour lesquelles vous dépensez les ressources. Les joueurs peuvent avoir plus d’une bénédiction saisonnière active à la fois et peuvent utiliser des cendres supplémentaires pour améliorer le bonus qu’ils reçoivent. Les bonus obtenus grâce aux bénédictions saisonnières disparaissent à la fin de la saison en question. Étant donné que les bénédictions saisonnières ont un impact sur le jeu, vous devez remplir certaines conditions de niveau de personnage pour obtenir les cendres fumantes nécessaires pour débloquer les bénédictions. Elles ne peuvent être acquises qu’en remplissant des conditions de jeu et aucun avantage ne peut être obtenu en achetant des sauts de palier.

Pour obtenir des récompenses dans les niveaux premium, vous devez acheter le passe de combat premium. Cette version supérieure du passe de combat n’apporte aucune puissance en jeu, mais débloque le platine et des niveaux qui vous permettent d’obtenir des ornements uniques pour cette saison. Le platine peut être dépensé dans la boutique pour acquérir de nouveaux ornements et façonner votre personnage comme vous le souhaitez ou pour acheter de futurs passes de combat. Le platine ne peut être acheté qu’en monnaie réelle, comme l’euro.

En tout, trois versions du passe de combat sont disponibles : le passe de combat gratuit, simplement appelé passe de combat, le passe de combat premium, qui coûte 1 000 pièces de platine (équivalent à 9,99 €), et le passe de combat accéléré, qui comprend tous les avantages du passe de combat premium, 20 sauts de niveau et l’emote Ailes de la Création et qui coûte 2 800 pièces de platine (équivalent à 24,99 €).

Renforcer l’imaginaire de votre personnage : la boutique

En tuant des démons à travers Sanctuaire, vous pourrez obtenir des centaines de transmogrifications, d’armes et de pièces d’armure, dont des dizaines d’ensembles d’armure, tous disponibles dès le lancement. Les ornements disponibles dans la boutique offrent davantage d’options de personnalisation, vous permettant de renforcer l’imaginaire de votre personnage. Les ornements vendus dans la boutique n’offrent rien de plus qu’une diversité esthétique. Diablo est un jeu de fantasy sombre et grave, et les ornements disponibles en boutique renforcent ce thème. Contrairement aux ornements non liés à une classe et obtenus grâce au passe de combat, les ornements proposés dans la boutique sont destinés à renforcer l’imaginaire lié à une classe. Certains seront donc réservés à une classe en particulier. La boutique est conçue comme un moyen d’expression pour les joueurs, qui peuvent y accéder autant qu’ils le souhaitent pendant leur aventure à Sanctuaire.

Les ornements vendus dans la boutique changent régulièrement et doivent être achetés avec du platine. Une fois que vous avez acheté un ornement pour une classe, il sera utilisable pour tous les personnages de cette classe sur votre compte. Diablo IV comprend également une fonction d’achat multiplateforme : le platine ou les objets acquis avec du platine sont liés à votre compte Battle.net et sont accessibles sur n’importe quelle plateforme. La boutique offre une grande transparence. Grâce à la fonction de prévisualisation, vous pouvez inspecter minutieusement tout ornement que vous envisagez d’acheter afin de vous assurer qu’il vous convient. La boutique est également intelligente. En fonction de votre style de jeu et de vos préférences esthétiques, elle vous recommandera des ornements qui correspondent au nomade que vous souhaitez devenir.