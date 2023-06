Diablo IV déjà « le jeu Blizzard le plus rapidement vendu de tous les temps »

Faut-il encore rappeler que Diablo IV est sorti officiellement aujourd'hui ? Le jeu de rôle et d'action de Blizzard vient de se lancer sur PC, PlayStation et Xbox en ce 6 juin 2023, mais il était déjà jouable depuis quatre jours pour les fans ayant opté pour les éditions Deluxe ou Ultimate. Et le hack'n slash affole déjà les compteurs.

Depuis le lancement de l'accès anticipé de Diablo IV, les joueurs ont déjà cumulé 93 millions d'heures de jeu, « soit plus de 10 000 ans, ce qui équivaut à jouer 24 heures par jour depuis le début de la civilisation humaine ». Oui, c'est énorme, les joueurs sont nombreux et ont joué longtemps, il faut dire que le titre est terriblement addictif, Blizzard va encore plus loin dans la comparaison pour bien nous montrer ce 93 millions d'heures représentent réellement.

Slay comme Tay : au lieu de tuer (des démons), ils auraient pu écouter l'intégralité de la discographie de Taylor Swift 4,5 millions de fois ou se rendre à chaque étape de la tournée Eras Tour plus de 500 000 fois.

: au lieu de tuer (des démons), ils auraient pu écouter l'intégralité de la discographie de Taylor Swift 4,5 millions de fois ou se rendre à chaque étape de la tournée Eras Tour plus de 500 000 fois. À ne pas manquer : dans ce laps de temps, les joueurs auraient pu regarder toute la série de films Fast & Furious 4 millions de fois.

: dans ce laps de temps, les joueurs auraient pu regarder toute la série de films Fast & Furious 4 millions de fois. C'est beaucoup de contenu : les joueurs auraient pu regarder tout le contenu du nouveau service Max près de 3 000 fois, soit plus de la moitié de tout ce qui se trouve actuellement sur YouTube.

: les joueurs auraient pu regarder tout le contenu du nouveau service Max près de 3 000 fois, soit plus de la moitié de tout ce qui se trouve actuellement sur YouTube. Une dimension mondiale : à titre d'exemple, le temps passé sur Diablo IV en accès anticipé équivaut à une heure de jeu par habitant de Los Angeles, Londres, New York, Séoul, Sydney et Tokyo.

: à titre d'exemple, le temps passé sur Diablo IV en accès anticipé équivaut à une heure de jeu par habitant de Los Angeles, Londres, New York, Séoul, Sydney et Tokyo. Jusqu'à la planète rouge et au-delà : ils auraient pu rendre Mark Watney jaloux en faisant l'aller-retour vers Mars près de 10 000 fois.

: ils auraient pu rendre Mark Watney jaloux en faisant l'aller-retour vers Mars près de 10 000 fois. Pécher pour gagner : au lieu de pécher comme Lilith, les joueurs auraient pu lire la Bible plus de 1,5 million de fois.

: au lieu de pécher comme Lilith, les joueurs auraient pu lire la Bible plus de 1,5 million de fois. C'est un marathon, pas un sprint : cela équivaudrait à peu près à ce que tous les habitants de Mexico terminent un marathon.

Rod Fergusson, directeur général de la franchise Diablo, commente :

C’est un moment que l’équipe Diablo IV a passé des années à préparer. C’est avec une immense fierté que nous vous présentons l’histoire la plus riche jamais racontée dans un jeu Diablo et vous offrons plus de choix que jamais, que ce soit dans la personnalisation de votre personnage, en vous équipant de compétences pour combattre d’horribles démons à votre façon, ou en collectionnant un butin légendaire pour améliorer votre style de jeu ou en découvrir de nouveaux. Depuis l’annonce du jeu en 2019, le soutien de millions de joueurs et joueuses du monde entier nous a poussés à faire paraître notre sombre vision de Sanctuaire. Gloire à Lilith, mère divine.

Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment, rajoute :

Chez Blizzard, notre objectif est de créer des expériences légendaires que tout le monde puisse partager et Diablo IV en est l’incroyable concrétisation. Avec son gameplay hautement personnalisable, sa narration captivante et ses diverses manières d’aborder le monde, ce volet magistral de l’univers Diablo est un remarquable exemple de ce dont nos talentueuses équipes sont capables. Que vous soyez un vétéran de la licence ou que vous plongiez dans Sanctuaire pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue pour le lancement mondial de Diablo IV.

Sans surprise, Diablo IV est déjà « le jeu Blizzard Entertainement le plus rapidement vendu de tous les temps », il est disponible sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S, plusieurs extensions sont prévues et vous pouvez acheter le jeu à 59,99 € sur Amazon.

