Diablo IV : Joe Shely est le nouveau directeur du jeu

Vous le savez déjà, en juillet dernier, une plainte a été déposée à l'encontre du groupe Activision-Blizzard, dénonçant des actes de harcèlements sexuels, sexistes et ambiance toxique au sein de l'entreprise. Le studio a déjà pris des mesures, notamment en annonçant le départ de plusieurs employés, dont Luis Barriga, directeur de Diablo IV.

Bien évidemment, les joueurs se demandaient comment allait se poursuivre le développement de ce hack'n slash tant attendu sans un réalisateur, eh bien, il est déjà remplacé. C'est donc Joe Shely qui est désormais directeur de Diablo IV, ce n'est évidemment pas un inconnu, il a auparavant été game designer sur Diablo III: Reaper of Souls ainsi que sur les extensions The Burning Crusade et La Colère du Roi Liche de World of Warcraft. Il travaillait déjà sur Diablo IV en tant que lead designer.

Joe Shely a déjà pris la parole dans le dernier rapport trimestriel décrivant la conception du jeu de rôle et d'action, qui s'attarde cette fois sur la partie sonore de Diablo IV. Mais avant cela, il déclare :

Je suis Joe Shely de l’équipe Diablo IV. J’ai travaillé comme responsable de la conception de ce jeu de rôle et d’action en monde ouvert et sombre depuis le début. C’est pourquoi je suis honoré de poursuivre la vision de Diablo IV en tant que nouveau directeur du jeu et aussi de représenter l’équipe qui s’investit pleinement dans la création de ce jeu. Comme beaucoup d’entre vous, notre équipe a dû faire face aux récents évènements. Bien des choses se sont passées depuis notre dernier article, et nous nous devons de perpétuer les valeurs auxquelles nous aspirons tout en poursuivant le développement de Diablo IV. Au cours des dernières années, nous avons réuni une équipe solide, mue par une passion incroyable pour Diablo IV, dont vous, les fans de Diablo, êtes un élément essentiel. Grâce à vos précieux commentaires, nous avons progressivement pu affiner et approfondir l’expérience de jeu. Bien que nous ayons encore du chemin à faire et qu’il y ait eu beaucoup de changement, notre engagement envers le jeu est inébranlable. (...) C’est un honneur de vous avoir pour compagnons de route. Merci de jouer à nos jeux.

Le développement de Diablo IV suit son cours, mais toujours pas de date de sortie en vue. Vous pouvez retrouver Tout l'art de Diablo 3 à 39,95 € sur Amazon.