BON PLAN sur Diablo IV : le jeu offert pour l'achat d'une RTX Série 40

Il ne reste plus qu'un mois à patienter avant de se plonger dans Diablo IV, le hack'n slash tant attendu de Blizzard. Le titre sera disponible sur consoles de salon, mais surtout sur ordinateurs, où il bénéficiera des technologies modernes de NVIDIA comme le ray tracing, le DLSS 3 et Reflex.

Tout cela sera à découvrir dans la version finale et même dans le Server Slam en fin de semaine, mais si vous n'avez pas de carte graphique répondant aux exigences de Blizzard, NVIDIA vient de lancer une nouvelle offre. Diablo IV est offert pour l'achat d'une GeForce RTX Série 40 (RTX 4070, 4070 Ti, 4080 et 4090) ou d'un PC de bureau équipé d'une de ces cartes graphiques. Une offre de bundle valable jusqu'au 13 juin prochain, dans la limite des stocks disponibles, et les joueurs obtiendront en plus de Diablo IV du contenu cosmétique pour les autres jeux de Blizzard (la monture Porteur de lumière pour Diablo IV, les Ailes d'Inarius ainsi que le familier murloc d'Inarius pour Diablo III, la monture amalgame de rage pour World of Warcraft et l'ensemble cosmétique Ténèbres ailées d'Umbre pour Diablo Immortal).

La date de sortie de Diablo IV est fixée au 6 juin prochain

