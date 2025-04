BON PLAN : le Meta Quest 3S à prix réduit, avec toujours un gros jeu VR offert

Si la réalité virtuelle vous fait de l'œil, vous connaissez sans doute déjà le Meta Quest 3S, un casque VR autonome déjà plutôt abordable, qui permet de découvrir les joies de cette technologie sans se ruiner. Habituellement affiché à 329,99 €, le Meta Quest 3S bénéficie d'une belle réduction chez deux revendeurs.

Le Meta Quest 3S est disponible à 299,99 € sur Amazon et à la Fnac, soit une réduction de 9 %. Mieux encore, Meta offre toujours le jeu Batman: Arkham Shadow et trois mois d'essai à Meta Quest+ pour l'achat du casque, de quoi s'amuser directement à la réception du produit sans repasser à la caisse.

Découvrez la magie de Meta Quest 3S et préparez-vous à voir vos applications préférées sous un nouveau jour. Mêlez le virtuel au réel et explorez des possibilités infinies. Regardez des films et séries sur un écran plus vrai que nature et transformez n’importe quelle pièce de votre maison en une salle de cinéma géante. Donnez vie à vos jeux dans votre salon ou plongez au cœur de l’action en immersion totale. Retrouvez vos amis du monde entier dans Meta Horizon, et assistez à un concert ensemble comme si vous étiez dans la même pièce. Sans fil et léger, Quest 3S rend le fitness fun avec des séances vivifiantes et dépaysantes. Avec des expériences incroyables à un prix exceptionnel, par où allez-vous commencer ?