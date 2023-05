Diablo IV : le scénario au cœur d'une dernière vidéo avec les développeurs

Plus qu'une vingtaine de jours avant le lancement de Diablo IV sur ordinateurs et consoles de salon, Blizzard est normalement prêt et continue de faire grimper la hype. Le studio a partagé plusieurs vidéos en compagnie des développeurs ces dernières semaines, et voici la dernière, qui revient sur le scénario de son hack'n slash.

Diablo IV prend place 50 ans après Diablo III: Reaper of Souls, Sanctuaire ne s'est pas encore totalement remis de ces évènements et voilà qu'Inarius et Lilith sont de retour. La guerre entre les Cieux et l'Enfer va donc reprendre dans ce nouveau chapitre, les fans vont évidemment avoir un tas de lore à découvrir tandis que les néophytes de la franchise pourront eux aussi se lancer dans l'aventure sans être perdus. Blizzard met l'accent sur quelques éléments importants.

L’histoire de Diablo IV se déroule 50 ans après les évènements de Diablo III et présente un nouveau plan des Enfers dans lequel les personnages-joueurs vétérans comme les nouveaux venus pourront se battre contre des démons.

Les joueurs et joueuses commencent leur périple en tant que nomades dans la zone des pics Brisés, avant d’être impliqués dans des évènements qui bouleversent et façonnent le monde de Sanctuaire. La personnalisation poussée des personnages permet aux joueurs et joueuses de forger leur propre identité au fil de leur progression dans l’histoire.

Les derniers représentants de l’humanité sont plongés dans la bataille éternelle entre les Cieux et les Enfers. Les derniers membres de l’ordre secret des érudits et des mages connus sous le nom de Horadrims cherchent à vous opposer aux sombres pouvoirs de Lilith.

Rencontrez les personnages qui peuplent Sanctuaire, comme Lorath, le célèbre Horadrim, Donan, un nouvel Horadrim érudit, Neyrelle, la jeune aventurière et Prava, un nouveau personnage à la tête de la cathédrale de la Lumière (une faction militaire adepte d’Inarius) qui entend bien vous montrer la voie de la Lumière.

Cette histoire est la plus sombre que nous ayons jamais racontée dans un jeu Diablo et se déroule pendant les évènements tragiques et apocalyptiques qui secouent Sanctuaire, opposant Lilith et Inarius.

La date de sortie de Diablo IV est fixée au 6 juin 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 59,99 € sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW Diablo IV : retour réussi pour le hack'n slash ?