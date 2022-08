Destiny 2 : rendez-vous ce mardi à 18h00 pour découvrir l'extension Éclipse et la Saison 18

Nous ne sommes pourtant qu'à la moitié de l'An 5 de Destiny 2, placé sous le signe de La Reine Sorcière, mais Bungie a annoncé le mois dernier tenir une présentation pour sa prochaine extension ce mardi 23 août, date à laquelle nous entrerons également dans la Saison 18, qui succédera donc à la Saison des Tourments. Espérons que les nouvelles activités viennent remotiver les troupes après nous avoir fait jouer au Faucheur sur le Léviathan. Le gros morceau sera donc la révélation des premiers détails concernant Éclipse (Lightfall), l'avant-dernier DLC de la saga de la Lumière et des Ténèbres, La Forme Finale ayant été rajouté depuis et annoncé lors du show de l'année dernière à la même période. Où nous emmènera ce futur contenu qui devrait sortir début 2023 ? Ce qui est sûr, c'est que le Témoin et ses disciples devraient jouer un rôle central. C'est d'ailleurs la voix de ce dernier que nous entendons dans la vidéo teaser diffusée, reprenant son discours de la cinématique finale de The Witch Queen.

Soyez témoins de l'avenir qui se dessine...



23 août 2022 pic.twitter.com/syQ12l5IvP — Destiny 2 (@DestinyGameFR) July 21, 2022

Rendez-vous donc à 18h00 pour la présentation en elle-même, qui disposera de sous-titres en français, avec dès 17h00 un pré-show disponible seulement dans certaines langues. Nous rajouterons le flux vidéo une fois disponible pour que vous puissiez le suivre depuis cet article et vous pourrez le cas échéant vous rendre sur Twitch pour tout suivre.

C'est le moment. Alors que le destin s'apprête à se dévoiler, le peuple de la dernière Cité lève les yeux vers les étoiles, et vers vous, pour trouver de l'espoir. Et bien que nous ayons triomphé face à l'impossible par le passé, cette fois-ci semble différente. Mais même s'il n'y a aucune échappatoire, notre histoire inspirera le courage, et s'inscrira dans la légende. Gardiens, rejoignez-nous et découvrez le nouveau chapitre de Destiny 2.

Bungie a également mis en ligne une autre bande-annonce, reprenant des éléments de la dernière campagne et des récentes intrigues, mêlés à des réactions de streameurs.

Sinon, sachez que la Saison 18 va terminer la refonte des Doctrines lumineuses avec la cryo-électrique 3.0, qu'un ancien Raid va faire son retour et que la Fête des âmes perdues viendra à nouveau célébrer Halloween à la Tour. Voici les dates à retenir :

Raid - Lancement le vendredi 26 août ;

Bannière de Fer - Du 6 au 13 septembre, puis du 15 au 22 novembre avec le mode Éruption (une variante de Choc) ;

Jugement d'Osiris - Chaque week-end dès le 16 septembre (hormis ceux de Bannière) ;

Nuit Noire Grand-maître - Mardi 4 octobre ;

Fête des âmes perdues 2022 - Lancement le 18 octobre.

Est-ce que nous aurons un avant-goût de la Saison 19 dans la foulée ? Enfin, nous pouvons nous attendre à ce qu'une deuxième Doctrine des Ténèbres succédant à la Stase soit présentée et la rumeur veut qu'une collaboration avec Fortnite soit en approche... Elle devrait donc être dévoilée à cette occasion si avérée.

Les précédentes extensions de Destiny 2 sont à retrouver chez Gamesplanet si vous jouez sur PC.