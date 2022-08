Destiny 2 : La Reine Sorcière, Oryx de retour avec le Raid La Chute du roi ce vendredi

La Saison du Butin a débuté ce mardi dans Destiny 2 et, en plus du contenu saisonnier, va voir revenir ce vendredi 26 août à 19h00 l'un des Raids de Destiny premier du nom, comme l'an dernier avec le Caveau de verre. En cet An 5 lié à l'extension La Reine Sorcière, c'est l'autre membre de la fratrie que nous avons déjà occis qui va donc faire son retour dans le Raid La Chute du roi, à savoir Oryx, le Roi des Corrompus ! Si vous n'êtes pas un joueur régulier, sachez que l'activité reprisée n'est pas canon au lore actuel du jeu, d'où sa présence dans l'onglet Légendes de la carte céleste. Pour autant, Bungie a tout de même dépoussiéré les mécaniques pour l'occasion et nous promet que « de nouveaux rebondissements et des secrets sans précédent vous attendent ».

Les joueurs vont donc pouvoir retourner dans le Cuirassé en orbite de Saturne au sein d'une escouade à 6 joueurs pour obtenir des équipements reprisés et débloquer la possibilité d'acheter quelques goodies collector sur la boutique de Bungie. Un nouveau Sceau pourra également être complété, avec son badge lui aussi disponible à la vente.

Raid : La Chute du roi Au fin fond du Cuirassé de la Ruche, Oryx tire sa puissance des Ténèbres. Infiltrez le repaire du Roi des Corrompus et emparez-vous des armes et armures qui s'y trouvent. La Chute du roi arrive le 26 août 2022. Bague du raid « La Chute du roi » - 147 € Le visage d'Oryx est immortalisé dans l'acier figé d'une couronne que peu de Gardiens auront la chance de porter. (Nécessite de compléter le Raid d'ici le 6 septembre.) Pin's collector du raid « La Chute du roi » - 24 € Le règne du Roi des Corrompus va prendre fin, vous deviendrez une légende et porterez sur vous le symbole représentant sa chute. Œuvre imprimée du raid « La Chute du roi » - 29 € Une image exclusive qui vaut un millier de mots... ou du moins un millier de commandes de Raids.

Par ailleurs, une première mondiale (World First) récompensera l'équipe gagnante par une ceinture de Raid, avec l'activation durant les 24 premières heures d'un mode Tournoi, octroyant pour tous un Emblème en cas de complétion sur cette durée.

Le Raid sortira avec le mode Tournoi actif pendant 24 heures.

Les Gardiens devront être à 1560 de Puissance s'ils souhaitent être à la limite maximum de Puissance pour tous les combats.

Terminer le Raid avec le mode Tournoi actif est la première étape pour accéder au nouveau mode Défi depuis la Carte céleste et le Triomphe secret.

Pour qu'une escouade remporte la Première mondiale et réclame son prix, elle devra être la première à terminer le Triomphe secret avec une liste de défis éprouvants dans ce nouveau mode Défi fraîchement débloqué.

Pour s'assurer que les conditions du Triomphe dans le mode Défi soient respectées, votre équipe sera éliminée si elle ne remplit pas les conditions à chaque combat.

Remarque : Pour alléger nos serveurs, il n'y aura pas de progression de contrat ni de création d'arme à l'intérieur du raid pendant le premier week-end.

Bien que Destiny 2 soit free-to-play, vous pouvez vous procurer ses différentes extensions, dont la prochaine Éclipse, chez Gamesplanet. Pour rappel, il est possible de jouer à celles existantes sans frais cette semaine.

Lire aussi : Destiny 2 : Éclipse, date de sortie, Doctrine Filobscur et cité cyberpunk sur Neptune pour la prochaine extension !