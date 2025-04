Destiny 2 : Les Confins du Destin, Bungie donne rendez-vous pour dévoiler la 9e extension du jeu

Sony a beau avoir racheté Bungie il y a de cela plus de trois ans en janvier 2022, le studio de Bellevue à l'origine de Halo a depuis conservé une certaine indépendance malgré les deux séries de licenciements et le transfert d'une partie de ses effectifs auprès d'une nouvelle entité liée à Sony Interactive Entertainment pour continuer le développement de « Gummy Bears ». Ce week-end et deux ans après son annonce, c'est donc en grande pompe au sein de ses locaux qu'a été présenté l'extraction shooter Marathon. L'équipe derrière Destiny 2 n'avait toutefois pas manqué de rappeler en amont que le FPS orienté looter shooter va poursuivre sa vie, comme nous le savons depuis le mois de juin dernier et une présentation qui avait introduit les trois Épisodes faisant suite à La Forme Finale en guise d'épilogue et d'ouverture (Échos, Revenant et Hérésie), puisque c'est là qu'avait pour la première fois été teasé l'An 11 de la licence dans sa globalité, alors baptisé Codename: Frontiers. De l'eau a coulé sous les ponts depuis et l'intérêt de la communauté a été fluctuant, pas aidé par le manque de doublages dans certaines langues pour la dernière saison en date, dont le français, alors que la qualité est pourtant au rendez-vous. Certains détails quant à l'avenir avaient déjà été donnés, dont une roadmap qui introduisait Codename: Apollo et Behemoth, les deux petites extensions prévues pour cette nouvelle année de contenu. Eh bien, maintenant que les Coureurs ont été lâchés dans la nature, les projecteurs vont de nouveau être pointés sur ce qui attend nos Gardiens.

Bungie nous donne donc rendez-vous dans trois semaines, le mardi 6 mai 2025 à 18h00, afin de découvrir Destiny 2 : Les Confins du Destin (The Edge of Fate en anglais). Oui, il s'agit du nom de la prochaine extension qui était donc précédemment appelée Codename: Apollo, comme précisé par le compte Destiny 2 Team. Les développeurs y parleront également du reste de l'année. Le moment venu, vous pourrez suivre le tout depuis cet article, auquel nous rajouterons le flux vidéo.

Si vous avez été surpris par le titre de notre article, il s'agira bel et bien de la neuvième extension de Destiny 2, puisqu'outre la version vanilla de 2017, nous avons depuis pu découvrir les campagnes de La Malédiction d'Osiris, L'Esprit tutélaire, Renégats, Bastion des Ombres, Au-delà de la Lumière, La Reine Sorcière, Éclipse et donc La Forme Finale qui est venue conclure les grandes lignes de l'intrigue tissée depuis 2014 et Destiny. Oui, les trois premières n'existent plus, retirées du jeu fin 2020, tout comme l'ensemble des vingt saisons ayant proposé des éléments narratifs depuis septembre 2018. C'est toujours aussi regrettable, mais nous n'y pouvons pas grand-chose...

Parfait fruit du hasard ou coïncidence sciemment voulue, Destiny 2 : Les Confins du Destin devrait donc enfin nous proposer une intrigue mettant frontalement en scène les Neuf (ou IX si vous préférez), mentionnés depuis 2014 et liés aux astres du système solaire, qui étaient derrière le Jugement des Neuf fut un temps, ont à l'époque de la Saison du Vagabond proposé l'activité Justice (The Reckoning) qui était complémentaire au Gambit Prime, sont au cœur du Donjon Prophétie, ainsi qu'à l'origine d'Éternité et ses défis du Paravers dans l'Espace inconnu, gérés par Xûr et le Cheval Stellaire (aka Juan). La présence du logo leur étant associé (neuf formes géométriques contenues dans trois cercles) ne laisse pas de place au doute. L'illustration semble dépeindre une singularité, l'horizon des évènements d'un trou noir et en zoomant, vous noterez la présence de divers symboles, dont « № », « Δ » (delta) et « Λ » (lambda) sur la droite et à nouveau ceux des Neuf en bas à gauche. Y a-t-il un code à déchiffrer ou l'ARG de Marathon nous est trop monté à la tête ?

Évidemment, pour ceux qui s'attendaient à ce que nous quittions immédiatement le système solaire, il pourrait y avoir une légère déception puisque, sauf changement, les Neuf y sont liés. Pour autant, cette future intrigue pourrait bien nous mener jusqu'à des frontières auxquelles nous n'avions pas pensé et qui ne sont pas uniquement spatiales. Qui a dit X-Files ? Ce qui est sûr, c'est qu'avec un sujet aussi mystérieux que les Neuf, Bungie a les moyens d'à nouveau nous plonger dans l'inconnu comme au commencement de la licence.

Notez que c'est le 6 mai que sera également lancé le Rite des Neuf, qui s'apparentera au Panthéon de Dans la Lumière, mais cette fois centré sur trois Donjons et qui devrait donc faire le lien avec l'extension. Enfin, sachez que l'Épisode Hérésie (ou Saison 26) doit se terminer dans 90 jours selon l'indication présente via le menu des Rangs de Gardiens, soit le mardi 15 juillet 2025. Sauf extension de cette durée, il devrait donc s'agir de la date de sortie de Destiny 2 : Les Confins du Destin.

