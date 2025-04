Destiny 2 : Les Confins du Destin, un court teaser spatial vers un espace inconnu qui fait bien cogiter

que le gros de l'attention est porté sur Marathon, l'extraction shooter dont l'alpha fermée est en cours, Bungie a annoncé son évènement de présentation de Destiny 2 : Les Confins du Destin, la prochaine extension du FPS qui marquera le début d'une toute nouvelle saga maintenant que le Témoin a été supprimé de la surface de l'univers. C'est avec une simple illustration que le studio avait alors effectué son annonce, qui au minimum indiquait une implication des Neuf dans cette future intrigue. Depuis, nous avons eu droit à un court teaser de 15 secondes, sur lequel il y a pas mal de choses à dire ! Au passage, l'intitulé Codename: Apollo qui avait été donné était de base un gros indice puisque la divinité grecque est le conducteur des neuf muses... et le dieu des prophéties et de la vérité.

Pour commencer, nous voyons une représentation pour le moins étonnante du système solaire avec au premier plan Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune, puis quatre autres planètes que nous devinons être par ordre de taille Mars, la Terre, Vénus et Mercure, avec en fond le Soleil. Les distances dans ce genre de cinématique donnent toujours des visions totalement déformées de la réalité et nous en avons un nouvel exemple, mais le but est sans doute de montrer réunis ces neuf astres. Jetez un œil sur ce site et vous comprendrez vite à quel point tout est vraiment raccourci pour donner de beaux plans d'ensemble, tant l'espace est bien vide en réalité. L'effet de tunnel dans lequel voyage le vaisseau du Gardien est toutefois intéressant, ne ressemblant pas à ce que nous connaissons des voyages spatiaux habituels in-game. Simple effet stylistique ? Pas forcément. Notez que la licence nous a habitués à ce qu'ils s'effectuent à une vitesse supraluminique avec des vaisseaux utilisant des moteurs à distorsion courbant l'espace, même chez certains de nos ennemis. Il n'y a qu'à voir la première mission d'Éclipse baptisée Premier Contact avec le vaisseau de la Légion de l'Ombre qui parcourt la distance de la Terre à Neptune en un claquement de doigts, puisque nous doutons que notre Gardien ait patienté plus de quatre heures entre son entrée dans le vaisseau et le début de la mission (il faudrait environ 4,17 heures à la vitesse de la lumière pour rejoindre la géante de glace).

Le vaisseau arrive alors dans une zone remplie d'astéroïdes. Il s'agit sans doute d'une représentation de la Ceinture de Kuiper, cette vaste zone qualifiée de frontière du système solaire et où se trouve par exemple Pluton, même si la densité d'éléments à l'écran est là encore totalement fantaisiste. En allant plus loin, cela pourrait également être l'hypothétique nuage d'Oort s'étendant au-delà, qui existe dans le lore de Destiny à priori comme un grand tout réunissant les deux puisqu'il était fait mention de l'étendue de Kuiper-Oort dans le texte « Ce qui me fait réfléchir » publié sur le site de Bungie. D'ailleurs, Nessos est de base un objet transneptunien, bien qu'il puisse être plus proche de nous qu'Uranus à son périhélie, ce qui est à priori le cas à l'époque du jeu, sans parler de la conversion par les Vex ayant pu modifier ce paramètre.

Pour en revenir à cette zone de l'espace non identifiée, c'est là que se trouve ce qui ressemble à une grosse sonde spatiale ou mini-station. Certains fans ont directement pensé à Cocytus, déjà citée par le passé et qui a servi de laboratoire aux Neuf, sauf que ce n'est pas possible, car elle était en rotation autour de Cérès avant d'être placée sur une orbite héliocentrique après la destruction de cette dernière, qui était seulement située dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, bien loin de là. Après le passage du vaisseau, l'accent est mis sur le flux d'énergie qui finit par atteindre un cadran rappelant bien des souvenirs aux fans de Retour vers le Futur. Comme par hasard, il est fracturé, ne permettant pas bien de distinguer les dates s'y affichant. Le mois étant placé au centre, l'année est donc sans doute ce que nous distinguons sur la droite. Est-ce que cet appareil pourrait être une machine à voyager dans le temps ? En premier lieu, nous pouvons ainsi lire « 20 oct 14 » avant que les années aillent de l'avant (jusqu'à 71) puis en arrière et que tout ne s'affole, même le mois devenant mars ou mai. Au ralenti, rien de remarquable n'est donc à relever et le tout semble juste être là pour indiquer une anomalie temporelle.

Le plus intéressant vient ensuite, puisque nous retrouvons le vaisseau de classe Arcadia propulsé à travers le même genre de « tunnel », avec de nombreuses planètes défilant sur les côtés comme pour montrer à quel point cette destination est éloignée. Neuf filets d'énergie tournoient autour avant l'arrivée devant un astre présentant une faille béante vers laquelle ces flux convergent. Ce que nous prenions pour une singularité sur le visuel (cela peut toujours être le cas) fait ici plutôt l'effet d'une éclipse avec un assombrissement soudain faisant apparaître le logo des Neuf (une ligne est manquante sur le cercle du haut) puis le nom de l'extension avec la date pour la révélation. Rien ne dit que la nouvelle destination soit donc cette planète, qui pourrait juste avoir été utilisée pour créer un portail ou autre. Au passage, le futur ensemble d'armures destiné à l'Arcaniste est clairement visible, surtout son casque, mais difficile de bien juger pour le moment.

Alors, où va se dérouler notre prochaine aventure ? Eh bien, ce dernier plan semblant montrer un environnement caverneux est fort intéressant de par le texte qui apparaît à l'écran. En bas à gauche, nous lisons ainsi « voided » (littéralement « annulé », mais cela pourrait être en rapport avec le vide spatial). En haut à droite, le nom « Kepler » qui se laisse deviner est l'indice le plus utile. L'astronome allemand Johannes Kepler est à l'origine de lois astronomiques portant désormais son nom, qui a également été donné à un télescope spatial servant à détecter des exoplanètes dans notre galaxie. Et justement, dans le lore, l'Exode noir dont Failsafe était l'IA avait pour objectif de rejoindre Kepler-186f dans la constellation du Cygne à 580 années-lumière de la Terre.

La mention « .15 » laisse penser certains membres de la communauté qu'il pourrait plutôt s'agir de Kepler-15b, seule planète connue de son système, sauf qu'elle est de type Jupiter chaud, soit une géante gazeuse. Cela n'a certes pas empêché Bungie de nous faire visiter Néomuna « sur » Neptune, mais tout de même. Plus intéressant, Kepler-90g dans la constellation du dragon possède une densité de 0,15. Malgré sa distance de 2 790 années-lumière par rapport à nous, le système qui l'accueille est remarquable puisqu'il possède autant de planètes que le nôtre, soit huit. Si la prochaine saga ne s'éparpille pas à travers la galaxie, ce serait donc un choix judicieux. Dans tous les cas, notre futur terrain de jeu devrait donc rester relativement proche, contrairement à ce qu'a pu faire Mass Effect en partant pour Andromède. Enfin, à l'envers, un dernier terme est plus ou moins lisible : « Chihgo ». Non, à moins d'une superposition de lettres, impossible qu'il soit écrit Chicago, une zone qui fait parler d'elle depuis bien des années.

L'ARG actuellement en cours dans et à l'extérieur de Destiny 2 (avec notamment des pièces d'échec et un site pour le réseau Aion) semble proposer d'autres indices, sur lesquels nous n'avons pas encore eu le temps de nous pencher. Il n'y a pas à dire, Bungie maîtrise l'art du teasing, reste à voir ce que Les Confins du Destin et la prochaine année de contenu vont concrètement nous proposer.

Les différents contenus liés à Destiny 2 sont actuellement en promotion chez Gamesplanet.