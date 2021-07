Destiny 2 : Bungie nous donne rendez-vous pour découvrir l'extension La Reine Sorcière

Alors que la plus grosse partie de la Saison du Symbiote est passée en termes d'intrigue et de nouveautés, Destiny 2 a accueilli hier soir l'évènement Solstice des Héros sur lequel nous reviendrons en plus d'une grosse mise à jour. C'est donc la dernière ligne droite jusqu'au 24 août, date à laquelle nous entrerons dans ce qui devrait être l'ultime saison de cette Année 4, qui aura pour lourde tâche de nous occuper jusqu'au début 2022 tout en préparant le terrain pour l'avenir, à savoir l'extension de l'An 5, La Reine Sorcière.

Petit retour en arrière pour bien recontextualiser les faits. L'an dernier, Bungie ne s'était pas contenté d'annoncer Au-delà de la Lumière (Beyond Light) lors de sa présentation du 9 juin 2020, mais avait également balancé les noms des extensions alors prévues pour 2021 et 2022, à savoir La Reine Sorcière (The Witch Queen) et Éclipse (Lightfall), devant alors constituer un nouvel arc narratif sous forme de trilogie. Depuis, il y a eu du changement !

Déjà, aux dernières nouvelles, La Reine Sorcière n'est à l'heure actuelle plus attendue avant « début 2022 ». Ensuite, c'est un chapitre supplémentaire qui avait été officialisé par Joe Blackburnet et viendra clore cette « première saga de Destiny » débutée en 2014 avec le lancement du premier épisode, l'univers étant amené à perdurer à l'avenir.

La Reine Sorcière représente une évolution importante dans l'histoire de Destiny 2. Au-delà de la Lumière a posé les fondations et nous a permis de lier les mondes de Destiny et Destiny 2 ensemble. Mais La Reine Sorcière sera le point de départ d'un arc narratif très lié à Éclipse et aux extensions suivantes, d'une manière encore jamais vue dans le jeu, avec des personnages, histoires, héros et méchants qui demeureront présents dans les multiples sorties à venir. Plus important encore, la conclusion de ces sorties sera également la conclusion de la « saga de la Lumière et des Ténèbres », ce conflit que nous avons introduit avec le lancement de Destiny il y a déjà plusieurs années. Alors que nous développions La Reine Sorcière, nous nous sommes rendu compte que cette sortie allait être la première de nombreuses étapes cruciales à l'histoire de Destiny. Avec tout ce qui mène et ce qu'il se passe, dans La Reine Sorcière, nous voulions nous assurer que nous avions assez de temps pour créer cette aventure de la bonne manière, à commencer par un premier chapitre incroyable que La Reine Sorcière représentera.



Bungie nous avait alors donné rendez-vous vers la fin de l'été pour en savoir plus sur La Reine Sorcière et va bien tenir son calendrier puisque c'est le 24 août que nous allons pouvoir assister à un showcase nous invitant à faire face à la vérité, accompagné d'un logo sans équivoque, celui de Savathûn. Les joueurs réguliers connaissent l'implication de la sœur d'Oryx dans les évènements actuels et la Saison 15 devrait donc comme l'an passé servir de prologue à l'extension qui devrait enfin nous la montrer à visage découvert, elle qui manigance ses sombres desseins dans l'ombre depuis bien trop longtemps maintenant. Il est donc logique que le studio fasse à nouveau d'une pierre deux coups en introduisant le contenu saisonnier et l'extension au cours de cet évènement que nous suivrons évidemment de près.

Au passage, l'un des sets d'armure de l'extension avait à l'époque été dévoilé et il avait été dit qu'Ikora jouerait enfin un rôle important.

Vous pouvez vous procurer Destiny 2 : Au-delà de la Lumière avec un pass saisonnier pour 47,49 € sur Gamesplanet.

