Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, Bungie nous donne rendez-vous en vidéo pour découvrir « ce qui se cache sous la glace » d'Europe

Après une série de vidéos sur les Doctrines stasiques de Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, Bungie a ensuite dévoilé la carte d'Europe en nous montrant davantage ce qui nous attend le mois prochain sur ce satellite gelé de Jupiter et en réintroduisant Variks. Il ne sera pas le seul Éliksni que nous croiserons, puisque ses camarades Déchus dirigés par la Kall Vigris (Eramis en anglais) seront également présents. C'est d'ailleurs cette dernière qui est à la narration d'une nouvelle vidéo teaser.

Derrière ce discours de leader adressé au peuple Éliksni ayant décidé de se rallier sous la bannière de la Maison des Ténèbres, nous avons droit à un teasing de deux armes exotiques qui feront leur retour avec l'extension, puisqu'il s'agit à première vue du fusil de sniper Désormais (Hereafter), ainsi que du fusil à impulsion Trop long à expliquer (No Time to Explain) déjà annoncé en bonus de précommande. Le tout se conclut avec une escouade de Gardiens sur leurs Passereaux et la date du 7 octobre, soit ce mercredi, pour découvrir tout cela plus en détail. Bungie devrait donc dévoiler les armes et pièces d'armure que nous pourrons manier pour lutter dans cet enfer glacé à la météo changeante et dynamique.

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière est pour rappel attendu le 10 novembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, pouvant être précommandé 39,99 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : Destiny 2 : Bastion des Ombres, la Fête des âmes perdues 2020 introduite avec une vidéo très métal !