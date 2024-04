Destiny 2 : Dans la Lumière, les attributs de l'arsenal BRAVOURE détaillés, Bungie ajuste son planning suite au mécontentement des joueurs

Ces deux dernières semaines, Bungie a présenté en live le contenu de sa grosse mise à jour du printemps, qui sera là pour occuper la communauté en attendant la sortie de l'extension La Forme Finale. Ce contenu Dans la Lumière (Into the Light) sortira la semaine prochaine, le mardi 9 avril et nous proposera donc un mode de jeu inédit appelé Agression (Onslaught), un nouvel espace social baptisé Hall des Champions et des armes reprisées parmi les plus appréciées, dont certaines n'étaient plus accessibles ou utilisables à la Puissance actuelle. Comme promis, un article de blog a détaillé les perks qui pourront être obtenues sur chacune dans un article qui a fait grand bruit, mais pas pour de bonnes raisons.

En effet, à la fin de ce dernier, il était expliqué que la moitié des 12 armes de l'arsenal BRAVOURE serait disponible le 9 avril, à savoir La Recluse, Jury pendu SR4, Succession, Passage du gouffre, Fusil d'Elsie et Guillotine actionnée. Pour les autres, elles devaient initialement se débloquer à raison d'une par semaine jusqu'au 21 mai. En soi, rien d'étonnant, Bungie pratiquant énormément ce que les anglophones nomment du timegating. Pas que cela nous plaise, mais à force, c'est devenu une marque de fabrique et les jeux live service jouent tous plus ou moins sur ça. L'objectif étant aussi de ramener du monde sur les serveurs avant La Forme Finale, ne pas tout rendre disponible de suite est logique de ce point de vue.

Sauf que les variantes de ces armes en « édition limitée » (une skin avec un effet doré prédominant sur l'avant) ne pourront plus être obtenues après le 4 juin (la veille même puisqu'il devrait y avoir une longue maintenance). Et quand bien même les quêtes auprès d'Arcite 99-40 permettront d'en obtenir un exemplaire dit « curated » avec cette apparence et des attributs proches d'un god roll (à 70 ou 80 %), le fait qu'il n'y aurait eu que deux semaines pour farmer la dernière, et sans doute une part d'incompréhension de la disponibilité de cet armement, qui est là pour rester ensuite, a rendu fou les joueurs sur les réseaux... Si bien des reproches peuvent être faits à Bungie, c'est sans doute parti un peu loin pour une simple histoire de skin et, alors qu'il y avait de quoi se réjouir de l'arrivée de tout ce contenu gratuit à la base non prévu, beaucoup ont d'un coup exprimé leur désintérêt... Quoi qu'il en soit, le studio n'a pas traîné pour revoir légèrement son planning, comme expliqué en quelques tweets via le compte Destiny 2 Team.

Ainsi, toutes les armes seront désormais accessibles au 30 avril, comprenez par là qu'il y en aura deux qui sortiront chaque semaine au lieu d'une seule après les six initiales. Il a tout de même été rappelé qu'obtenir notre propre god roll avec une édition limitée doit requérir un certain effort et que c'est pourquoi les quêtes nous offriront une copie déjà fort satisfaisante pour le joueur lambda. Le taux de drop de ces joujoux avec Dans la Lumière sera de plus l'un des plus élevés de l'histoire de la licence, proche de celui de la Saison de l'Opulence. Avec l'harmonisation (attunment) permettant de cibler l'arme voulue, il n'y a donc pas de raison qu'en s'en donnant les moyens, chacun ne reparte pas avec ce qu'il veut.

Et pour en revenir à l'objet initial de cet article, vous trouverez ci-dessous les détails des différents attributs pour chaque arme. Notez que celles pouvant déjà être obtenues en jeu conserveront leurs perks actuelles, il y aura donc deux versions pouvant être obtenues simultanément. En plus de la Particularité d'origine Indomptabilité qui sera inédite, un nouvel attribut appelé Mesures désespérées sera disponible dans la quatrième colonne.

TOLÉRANCE - LA REINE SORCIÈRE, SAISON DES RÉINCARNÉS Grâce au puissant combo Ambition assassine + Réaction en chaîne, ce lance-grenades avec armature à ondes est devenu un incontournable du JcE dès sa sortie. (Ce n'était que la deuxième arme à munitions spéciales à inclure ce puissant attribut de nettoyage de zone.) Cette arme est issue du Raid Serment du disciple, son obtention nécessite donc normalement l'acquisition de La Reine Sorcière et l'utilisation d'un groupe de Raid actif. Mais nous voulions que tous les joueurs puissent tester cette arme tellement puissante qu'elle frôle l'exotique et goûter à l'artillerie de haut niveau. En outre, nous avons profité de cette opportunité pour mettre à jour sa sélection d'attributs afin d'y inclure Rupture perturbante, Démolisseur et plus encore. Troisième colonne : Obstination, Des stats pour tous, Démolisseur, Ambition assassine, Surplus, Mains stables et Rupture perturbante.

Quatrième colonne : Source, Tricorne doré, Un pour tous, Publicité mensongère, Réaction en chaîne, Boucherie et Mesures désespérées. SUCCESSION - AU-DELÀ DE LA LUMIÈRE, SAISON DE LA TRAQUE Grâce à son combo Reconstruction + Arme vorpale, ce fusil de précision n'a pas besoin d'être rechargé manuellement et il tire très fort, ce qui le rend particulièrement appréciable dans les Raids à longue portée et les affrontements de Nuit Noire. Il a attiré les joueurs dans le Raid de la Crypte de la pierre à la sortie d'Au-delà de la Lumière, mais aussi lors de la révision de l'ensemble d'armes, plus récemment. Comme avec Tolérance, cette version sera disponible pour tous les joueurs et il ne sera plus nécessaire de posséder Au-delà de la Lumière pour l'obtenir dans le Raid de la Crypte de la pierre. Troisième colonne : Cible mouvante, Sans distractions, Or en plomb, Reconstruction, Stable, Démolisseur et Discorde.

Quatrième colonne : Visée rapide, Redirection, Recombinaison, Arme vorpale, Fureur concentrée, Peloton et Respiration contrôlée. GUILLOTINE ACTIONNÉE - BASTION DES OMBRES, SAISON DE L'ARRIVÉE Toute première épée légendaire avec armature à vortex, Guillotine actionnée est la descendante de l'épée Buveuse d'obscurité de Destiny 1. Elle est immédiatement passée en tête de la méta des épées lors de sa sortie et reste très appréciée aujourd'hui, faisant d'elle l'une des armes légendaires les plus constamment populaires de Destiny 2. Guillotine actionnée est maintenant de retour avec une sélection d'attributs mis à jour, ainsi que quelques combos pimentés, dont Renfort répulsif + Munitions déstabilisantes, Réaction en chaîne + Encerclement et le favori de longue date Frappes cadencées + Lame tourbillon. Troisième colonne : Arme vorpale, Frappes cadencées, Renfort répulsif, Frénésie, Orbes d'attrition, Réaction en chaîne et Transe du duelliste.

Quatrième colonne : Encerclement, Lame tourbillon, Munitions déstabilisantes, Lame impatiente, Publicité mensongère, Logique de l'épée et Mesures désespérées. LA RECLUSE - RENÉGATS, SAISON DU VAGABOND À l'origine, cette arme est sortie comme une récompense de prestige de l'Épreuve et elle est immédiatement devenue incontournable en JcE et totalement dominante en JcJ. À présent, la voilà de retour avec des attributs aléatoires, dont l'attribut culte Maîtrise des armes. (« Réaliser des frags avec d'autres armes augmente temporairement les dégâts de cette arme. ») Nous avons légèrement modifié cet attribut pour qu'il soit plus équilibré que sa version précédente, mais La Recluse restera une option extrêmement puissante aussi bien en JcJ qu'en JcE. Troisième colonne : Efficacité mortelle, Action illuminée, Subsistance, Détecteur de menace, Renfort répulsif, Poignée de tir à la hanche et Compensation dynamique.

Quatrième colonne : Maîtrise des armes, Verrouillage de cible, Frénésie, Munitions déstabilisantes, Encerclement, Détente facile et Mesures désespérées. LE SOMMET - RENÉGATS, SAISON DE LA FORGE Autre arme de prestige du JcJ et véritable pilier des équipes de raid pendant plus d'un an, Le Sommet infligeait une quantité énorme de dégâts en JcE et en JcJ. Nous avons décidé de transformer son attribut Micro-Missile en un nouvel attribut intrinsèque de lance-grenades à un tir, il a donc conservé cette fonctionnalité, mais bénéficie désormais de deux particularités en plus de celle-ci. Nous avons opté pour un remaniement de Micro-Missile car nous ne voulions pas revenir à l'époque de la méta JcJ du Sommet. Celui-ci conserve donc sa puissance en JcE, mais avec des dégâts au lanceur réduits et une impulsion considérablement augmentée… préparez-vous à rire ! Troisième colonne : Ambition assassine, Amplificateur d'impulsion, Démolisseur, Or en plomb, Saisie habile, Holster de recharge auto et Débordement.

Quatrième colonne : Boucherie, Arme vorpale, Accro à l'adrénaline, Un pour tous, Harmonie, Recombinaison et Frénésie. MARTELEUR - RENÉGATS, SAISON DE LA FORGE Il était temps que la première mitrailleuse légendaire de Destiny 2 fasse son grand retour. Encore considéré comme l'une des meilleures armes en son genre, Marteleur est maintenant de retour avec des attributs de haut niveau et le style emblématique de l'Arsenal sombre. De plus, les nouveaux combos d'attributs Boucherie + Décompte meurtrier et Boucherie + Mesures désespérées seront particulièrement appréciables en JcE. Troisième colonne : Efficacité mortelle, Munitions déstabilisantes, Envie assassine, Boucherie, La quatrième c'est la bonne, Munitions rembobinées et Dessus dessous.

Quatrième colonne : Encerclement, Réserves à impact élevé, Verrouillage de cible, Agression, Décompte meurtrier, Mesures désespérées et Détente facile. HAUT FOURNEAU - RENÉGATS, SAISON DE LA FORGE Haut fourneau n'est pas le premier fusil à impulsion avec Salve agressive (rafale de 4 munitions) de Destiny, mais il est certainement le plus aimé, et il est désormais de retour avec une lunette ISA Rasmussen, ainsi que des canons aléatoires à la place de lunettes dans la première colonne. Il fut un succès immédiat à sa sortie et il le sera encore aujourd'hui, avec l'avantage de quelques nouveaux attributs de haut niveau, dont les puissants combos Frissons cinétiques + Luciole pour le JcE et Moment zen + Coup rapide pour un JcJ parfaitement stable. Troisième colonne : Moment zen, Visée rapide, Tir pour butin, Halte-là, Mouvement perpétuel, Frissons cinétiques et Chasseur de têtes.

Quatrième colonne : Chargeur mortel, Luciole, Un pour tous, Frénésie, Boucherie, Coup rapide et Mesures désespérées. PASSAGE DU GOUFFRE - RENÉGATS, SAISON DES HORS-LA-LOI Ce lance-grenades lourd est depuis longtemps l'une des armes favorites des fans et c'est aussi celle dont la révision a été la plus réclamée dans cette liste... Bon, d'accord, j'exagère, mais son taux d’obtention ridicule au début des Renégats est devenu un mème tellement récurent que nous n'avons pas résisté à l'envie de le ressortir et de le transformer en l'un des lance-grenades les puissants de tout le jeu, avec les meilleurs attributs de dégâts de sa catégorie, ainsi qu'une option particulièrement audacieuse de Point de cascade dans la troisième colonne. Réaction en chaîne ayant été accordée aux lance-grenades avec chargeur dans La Forme Finale, le combo Réaction en chaîne + Munitions déstabilisantes octroie maintenant le nettoyage de zone le plus puissant du jeu et Point de cascade + Publicité mensongère offre une excellente synergie pour les dégâts sur cible unique. Cette arme est également la raison pour laquelle nous avons retiré le bonus de lance-grenades lourd de La Forme Finale pour l'insérer dans la mise à jour 7.3.5. Troisième colonne : Réaction en chaîne, Point de cascade, Amplificateur d'impulsion, Prêt pour le terrain, Holster de recharge auto, Envie assassine et Renfort répulsif.

Quatrième colonne : Frénésie, Munitions déstabilisantes, Déconstruction, Accro à l'adrénaline, Publicité mensongère, Fond de cour et Lumière explosive. HURLEMENT DE LUNA - RENÉGATS, SAISON DES HORS-LA-LOI Parmi tous les types d'armes que nous voulions inclure, sélectionner un nombre limité de revolvers a été notre tâche la plus difficile. Nous aurions facilement pu remplir toute la liste avec les revolvers les plus réclamés. Et nous ne les avons pas oubliés, mais une petite poignée d'entre eux se démarquaient aussi bien sur l'aspect nostalgique que dominateur, et Hurlement de Luna en faisait partie. À l'origine, il s'agissait d'un revolver avec armature de précision à 180 CPM, et l'attribut Hurlement merveilleux vous permettait de réaliser des frags en deux tirs en JcJ, ce qui a attiré de nombreux joueurs dans le JcJ compétitif lors de sa sortie en tant qu'arme de prestige. Mais son temps d'élimination éclair était un peu trop élevé comparé à l'effort requis par son utilisation, nous avons donc réduit sa cadence de tir et révisé l'attribut pour que l'effort requis soit plus important, mais aussi plus gratifiant. Dans cette version, Hurlement de Luna est donc un revolver avec armature de précision à 140 CPM, dont l'attribut Hurlement merveilleux a été modifié. (« Le nombre de frags de précision avant le rechargement affecte le nombre total de munitions accordées et augmentent les dégâts et la portée. Les frags de précision avec Hurlement merveilleux actif rallongent l'effet pour les munitions supplémentaires. ») Vous pourrez donc encore réaliser des frags en deux tirs, mais en fournissant plus d'efforts, et l'arme restera très facile à contrôler grâce à son armature de précision. Troisième colonne : Œil de la tempête, Subsistance, Discorde, Encore, Tir de glisse, Action illuminée et Chargeur de guérison.

Quatrième colonne : Hurlement merveilleux, Chargeur mortel, Incandescent, Mesures désespérées, Premier tir, Instrument de précision et Harmonie. (Remarque : il n'aurait pas été logique d'insérer Jamais oubliée dans cette sortie, mais nous cherchons activement une bonne opportunité de la ramener dans le jeu.) COUP DE MINUIT - AN 1 DE DESTINY 2 Ce revolver a dominé le JcJ et le JcE pendant tout l'An 1 car les armes de raid étaient alors les seules à posséder des colonnes à deux particularités, mais aussi en raison de ses excellentes statistiques. Cependant, ces dernières étaient un peu à la traîne, nous les avons donc mises à jour et nous avons aussi donné à l'arme une toute nouvelle sélection d'attributs. Coup de minuit bénéficiera encore du combo original Hors-la-loi + Boucherie, mais restez à l'affût de Luciole + Frissons cinétiques en JcE et de Cible mouvante + Moment zen pour un JcJ plus régulier. Troisième colonne : Hors-la-loi, Luciole, Tir pour butin, Charge explosive, Cible mouvante, Orbes d'attrition et Action illuminée.

Quatrième colonne : Boucherie, Frissons cinétiques, Moment zen, Un pour tous, Frénésie, Premier tir et Mesures désespérées. JURY PENDU SR4 - LE ROI DES CORROMPUS À un moment donné, Jury pendu SR4 était l'une des armes de Destiny 1 dont le comeback était le plus réclamé et nous avons réalisé votre souhait dans la Saison du Symbiote de Destiny 2. Mais vu son histoire, nous ne pouvions pas ne pas l'inclure dans cette liste. Troisième colonne : Munitions rembobinées, Action illuminée, Frissons cinétiques, Coup rapide, Tir pour butin, Sans distractions et Petite monnaie.

Quatrième colonne : Un pour tous, Point de cascade, Respiration contrôlée, Luciole, Instrument de précision, Mesures désespérées et Charge explosive. FUSIL D'ELSIE - DESTINY 1 Aussi connu sous le nom de Fusil de l'inconnue lors de sa sortie, tous les Gardiens qui ont joué à la campagne originale de Destiny connaissent ce fusil à impulsion, et il représente l'arme la plus ancienne de cette liste. Il est maintenant de retour en tant qu'arme abyssale, avec des attributs de haut niveau en JcE et JcJ. Troisième colonne : Efficacité mortelle, Moment zen, Renfort répulsif, Petite monnaie, Halte-là, Dessus dessous et Munitions rembobinées.

Quatrième colonne : Accro à l'adrénaline, Frénésie, Munitions déstabilisantes, Chargeur mortel, Desperado, Mesures désespérées et Chasseur de têtes.

Pour terminer, c'est donc ce mardi 2 avril à 19h00 (à cause du changement d'heure, le reset du jeu étant aussi affecté pour ces six prochains mois) que Bungie va diffuser sur Twitch son troisième et dernier live. Nous vous en ferons évidemment un récapitulatif par la suite. Au programme, nous découvrirons un aperçu du retour de deux missions exotiques classiques. Sachant qu'il n'y a que Le Murmure, Dernière Heure et Augure qui ne sont plus disponibles, nous devrions dans tous les cas être satisfaits.

Les trois maps PvP attendues en mai vont également être introduites. Il y aura aussi un « défi PvE » nommé Panthéon qui sera présenté, reste à savoir de quoi il s'agit. La série de tweets ayant mentionné davantage de contenu jouable durant la deuxième moitié de Dans la Lumière, tout est possible, même s'il faut bien avoir à l'esprit que les développeurs n'ont pas eu énormément de temps pour concevoir de l'inédit.

Au passage, notez que la Bannière de Fer va être disponible jusqu'à mardi prochain.

