Destiny 2 : Éclipse, les éditions dévoilées, dont un collector coûteux avec une réplique du Pouka de l'Exo inconnue

Comme pour chaque extension de Destiny 2, plusieurs éditions d'Éclipse vont donc pouvoir être achetées par les joueurs selon leur budget et intérêt envers la licence, ce futur DLC de l'An 6 ayant été dévoilé ce mardi en grande pompe lors d'un showcase que vous pouvez revoir et dont nous avons détaillé les nouveautés dans un article dédié.

Les deux offres principales sont claires, avec d'un côté une édition standard incluant une saison en plus de l'extension et de l'autre cette dernière à laquelle s'ajoute un Pass Annuel qui donnera accès aux quatre saisons de contenu liées à Éclipse. Côté tarifaire, toutes les plateformes sont logées à la même enseigne et, si vous précommandez l'une d'elles, vous recevrez des éléments in-game.

Vous remarquerez que les prix sont plus élevés que l'an dernier pour La Reine Sorcière, mais les offres ne sont pas comparables, une saison coûtant 10 € et une Clé de donjon 20 €, celle d'Éclipse donnant accès à ceux qui sortiront lors des Saisons 21 et 23. Par ailleurs, vous pourrez toujours mettre votre édition à niveau plus tard si l'envie vous en dit.

Destiny 2 : Éclipse - Édition Standard - 49,99 € Extension Éclipse :

Nouvelle campagne + mode Légendaire ;



Nouveau pouvoir : Filobscur ;



Nouvelle destination : Neptune ;



Nouveau Raid ;



Nouveaux équipements exotiques ;

Accès à la Saison 20.

Déverrouillages instantanés avec la précommande :

Spectre exotique ;



Emblème légendaire. Destiny 2 : Éclipse + Pass Annuel - 99,99 € Extension Éclipse :

Nouvelle campagne + mode Légendaire ;



Nouveau pouvoir : Filobscur ;



Nouvelle destination : Neptune ;



Nouveau Raid ;



Nouveaux équipements exotiques.

Accès aux Saisons 20, 21, 22 et 23.

Déverrouillages instantanés avec la précommande :

Fusil automatique exotique Tempête de vif-argent ;



Interaction exotique ;



Spectre exotique ;



Emblème légendaire. Catalyseur et ornement de Tempête de vif-argent (à la sortie).

Passereau exotique d’Éclipse.

Clé de donjon d'Éclipse.

Magot secret de Rahol x4 (un par saison, Saisons 20 à 23) :

2 alliage ascendants ;



3 éclats ascendant ;



1 cryptage exotique ;



5 modules d'amélioration ;



1 objet cosmétique exotique.

Enfin, le gros du morceau, disponible uniquement sur la boutique en ligne de Bungie, c'est l'onéreuse édition collector, que vous pouvez acheter avec ou sans code, ce qui modifie considérablement l'addition. Elle est sinon un poil plus chère que la précédente, mais cela peut s'expliquer par son contenu.

Édition Collector de Destiny 2 : Éclipse - 177 € sans code de jeu / 294,99 € avec code de jeu L'arrivée du Témoin est imminente. Pour se préparer à l'inévitable combat, l'Avant-garde partage avec vous les connaissances de l'Impératrice Caiatl sur la psyché de Calus. Étudiez les notes d'Ikora sur la vision d'espoir qu'Osiris à eu à propos de Neptune, et découvrez le lien potentiel avec le mystérieux Pouka de l'Exo inconnue. Destiny 2 : Éclipse + Pass Annuel (dès la commande) (sauf dans l'édition sans code).

Bande-son originale de Destiny 2 : Éclipse.

Réplique de Pouka de 20 cm avec lumières LED et support (209,8 mm x 196,3 mm x 194,1 mm et batterie rechargeable).

3 Livres de légendes de l'Avant-garde (203,2 mm x 127 mm), 16 pages par livre.

Lettre de Zavala.

Mini lithographie.

Sticker vinyle.

Emblème exclusif de l'édition Collector Exospheric Voyage (dès la commande).

Code de réduction de 10 % sur le Bungie Store pouvant être utilisé sur un achat futur pendant la Saison du Butin. Certaines exceptions peuvent s'appliquer.

Boîte collector (292,1 mm x 177,8 mm x 203,2 mm et poids total d'environ 2,3 kg). Remarque : tout le contenu textuel sera en anglais.

Discover the mysterious Pouka.



The Destiny 2: Lightfall Collector's Edition is now available for pre-order. Limited quantities available.



???? https://t.co/qJuoh3LHRU pic.twitter.com/vwQnQH3sL8 — Destiny 2 (@DestinyTheGame) August 24, 2022

Notez que des frais de port sont appliqués, ajoutant 13,60 € à la note finale ! Le code de réduction évoqué n'est lui disponible que durant une semaine et sera valable jusqu'au 6 décembre.

Les précédents DLC du jeu sont eux toujours disponibles chez Gamesplanet, où Éclipse n'est pas encore disponible.