Destiny 2 se la joue Titanfall avec le court évènement limité Métal lourd

Malgré quelques améliorations notables lors de la dernière édition des Jeux des Gardiens, les évènements saisonniers de Destiny 2 commençaient clairement à tourner en rond, surtout sans récompense donnant vraiment envie d'y investir son temps, alors qu'il y avait justement eu l'introduction des Glisseurs (hoverboards) lors de l'édition 2024. À ce sujet, outre La Planche de Xûrf auprès de notre ami dont la volonté ne lui appartient pas, nous n'en avons revu qu'un autre exemplaire récemment du côté d'Everversum, ce qui est bien dommage. Mais avec les annonces cette semaine de l'Année de la Prophétie et des changements à venir en jeu, sur lesquels nous allons revenir, Bungie a lancé deux initiatives à même de donner aux joueurs l'envie de relancer le jeu, à la manière de Dans la Lumière l'an dernier, qui a visiblement été vu comme un gros succès puisque souvent évoqué. Ainsi, en plus du Rite des Neuf pour les amateurs de Donjons, les joueurs préférant le PvP ont droit pendant quelques jours à l'évènement Métal lourd (Heavy Metal en anglais) lié à un mode du même nom. Nous l'avions découvert à la fin du live dédié à l'Acte II de l'Épisode Hérésie, alors décrit comme étant fun et « goofy ». Après quelques heures de jeu, nous pouvons dire que c'est effectivement le cas même si notre préférence reste plutôt du côté de Pagaille ou Canon brûleur en équipe.

Concrètement, cette activité Métal lourd : Suprématie propose donc des affrontements en 3v3 entre une équipe de Chars draconiens et une pilotant des Brigadiers déchus sur la nouvelle carte Étendue fracturée d'Europe. Difficile de ne pas penser à Titanfall en étant aux commandes de ces engins et les développeurs auraient tort de ne pas en profiter puisque la licence est délaissée au grand dam des fans. Évidemment, c'est loin d'être aussi poussé.

Signe que l'équipe a pris en compte les critiques, dites adieu aux cartes d'évènement ! À la place, un simple système de rangs semblable au Pass saisonnier où tout est gratuit. Pour cette première ne s'étalant que sur une semaine, jusqu'au vendredi 16 mai à 19h00, ce sont donc 15 rangs qui sont à gravir afin de remporter un véhicule pour le moins intéressant, le Passereau de combat Gryphon. Sa particularité est de disposer d'un mod nommé Commandes de combat, lui permettant de tirer sur les ennemis à l'aide d'une arme principale et une secondaire liée au type de Super équipé par notre Gardien. Puisqu'il est pour le moment unique, c'est forcément un must have ! Bon, cela n'a toutefois pas empêché les développeurs d'ajouter une option pour acheter des rangs d'évènement à l'aide d'Argentum, aux joueurs de ne pas l'utiliser.

Nous avons donc désormais une page d'accueil accessible via les quêtes où tout ce qui est lié à l'évènement est présent de manière bien lisible, ce qui est la nouvelle approche pour ne pas perdre les joueurs qui sera reprise avec le Portail. L'interface fait toutefois un peu penser à du gacha, surtout avec les différentes monnaies in-game utilisées. Chaque jour, trois défis sont donc disponibles, uniquement disponibles pendant 24 heures puisqu'ils ne sont pas à récupérer, tandis qu'un autre dure jusqu'au reset hebdomadaire.

Défis du jour : divers objectifs. Récompenses : Jeton d'évènement +7 / EXP d'évènement +.

: divers objectifs. Récompenses : Jeton d'évènement +7 / EXP d'évènement +. Défi de la semaine - Maîtrise du métal : Terminez des parties de Métal lourd. Les victoires font progresser plus vite. Récompenses : Jetons d'évènement +53 / EXP d'évènement +++ / Poussière brillante +350.

Il est aussi possible d'accéder au mode de jeu, à la Tour et de voir la quête introductive qui est liée à Métal lourd, baptisée Voie de la Démolition et nécessitant d'aller voir Shaxx pour la récupérer. Curieusement, Bungie s'obstine à représenter l'espace social en utilisant le visuel de Destiny premier du nom et non le hub de D2, alors que notre ancienne Tour est toujours en cours de réparation depuis sa destruction par Ghaul, même si cela se voit moins depuis que le CIMU est lui aussi dans le même cas. L'activité peut également être lancée depuis l'espace social, donc difficile de passer à côté. Nous avons aussi accès à une boutique dans laquelle échanger les jetons remportés contre des matériaux utiles ou Engrammes spéciaux contenant une sélection d'armes. Notez qu'ils disparaîtront lors de sa conclusion, donc il ne faut pas hésiter à les dépenser. Outre le Passereau et l'Emblème Désassemblage explosif en atteignant le rang 5, rien qui ne donne envie de farmer pour cette première édition, mais avoir un tel choix est mieux que rien.

Enfin, un Sceau Métal lourd est disponible, avec quatre Triomphes servant à le débloquer et tout autant pour le dorer ensuite. Pour le coup, nous aurions préféré que le nom anglais soit utilisé partout, bien plus classe en plus de faire référence au genre musical.

Débloquer le Titre Métal lourd Compacteur de véhicules - Détruisez des véhicules cibles.

- Détruisez des véhicules cibles. Série de frag - Éliminez plusieurs cibles sans mourir (20). (NDLR : rassurez-vous, pas vingt à la suite !)

- Éliminez plusieurs cibles sans mourir (20). (NDLR : rassurez-vous, pas vingt à la suite !) Invaincu - Gagnez des parties (10).

- Gagnez des parties (10). Mes quatre volontés - Terminez le suivi d'évènement à l'accueil de l'évènement (NDLR : il faut monter au rang 15). Dorer le Titre Métal lourd À venir

En revanche, tout n'est pas encore idéal ou sans bug malheureusement. Pour commencer, l'achat de Jetons de relance a été désactivé pour cette édition en raison d'un souci avec l'inventaire. En revanche, nous pouvons en gagner et les utiliser sans souci, c'est même nécessaire. Ce n'est sans doute pas plus mal, car à en croire la TWID du 24 avril, c'était avec de l'Argentum qu'il aurait fallu payer pour en obtenir... Ensuite, l'onglet lié à l'évènement chez Shaxx fait qu'il est impossible d'accéder aux récompenses compétitives pour le moment, mais cela est évidemment temporaire. Oui, les licenciements des membres de l'équipe d'assurance qualité continuent de se faire sentir. Que cela soit un souci de traduction ou non, l'une des étapes de la quête nous demande de récupérer un défi pour le compléter, sauf qu'ils sont juste affichés.

Côté ergonomie, si nous apprécions cette interface, connaître les sommes d'EXP remportées et nécessaires pour atteindre le rang suivant ne ferait pas de mal, surtout avec si peu de temps pour aller au bout. Enfin, le seul gros bémol de cet évènement, c'est qu'il fait l'impasse sur un système de quêtes répétables, qui sont une source de Poussière brillante habituellement, et le Cheminement lié à l'Épreuve n'est clairement pas fait pour permettre de simplement s'amuser dans ce mode pour en remporter. Espérons que ce ne soit qu'une exception et qu'Eva soit là pour nous en donner lors du Solstice.

Pour terminer, sachez qu'un tournoi avec des streameurs était prévu, mais a finalement été annulé. L'Emblème Chien fou associé peut donc simplement être obtenu en visionnant sur Twitch les créateurs partenaires pendant une heure jusqu'au 16 mai à 19h00.

