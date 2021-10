Fortnite : l'évènement Cauchemars de retour en plus grand pour Halloween 2021, des skins du Monstre de Frankenstein et de La Momie en approche

L'évènement Fortnitemares, ou Cauchemars par chez nous, est désormais un classique de Fortnite, pas étonnant donc de le voir revenir en 2021. Epic Games voit même les choses en plus grand cette année avec un mois entier sous le signe d'Halloween, qui nous permettra notamment de découvrir des courts-métrages d'animation lors du festival les Courts du Cauchemar, et visiblement de retrouver le mode limité déjà proposé à cette époque de l'année depuis 2020.



Il sera aussi l'occasion de voir le lore du Battle Royale évoluer avec l'avancée de la conquête de l'île par les Cubes, à contrer par une nouvelle arme des Détours et des atouts d'Halloween. Et pour les amateurs d'objets cosmétiques, des skins spéciales nouvelles ou anciennes seront proposées dans la boutique tout au long du mois, dont les tenues Cartonne et Laboîte. Mais le plus gros morceau, ce sera que des créatures mythiques vont faire leur apparition sous forme d'apparences payantes, comme celles du Monstre de Frankenstein et de La Momie, inspirées par les films d'Universal Pictures. Le Monstre de Frankenstein et son style alternatif Frank rétro ouvriront le bal le 6 octobre à 2h00, et d'autres suivront rapidement. Certains imaginent déjà que le chapeau de shérif est une référence à Rick Grimes de The Walking Dead...



Que prédisent les cartes cette année dans Fortnite : Cauchemars ? Que jusqu'au 1er novembre, c'est un programme sous les meilleurs auspices qui vous attend.







Tout commence dès à présent avec les jeux et les expériences sur la thématique d'Halloween qui ont été créés par la communauté à la suite de notre appel à la création ! Ils seront mis à l'honneur dans la section « Fortnite : Cauchemars » du menu des modes de jeu.



Voici ce qui vous sera destiné ce mois-ci. Des monstres et des tenues emblématiques Fortnite : Cauchemars 2021 vous proposera des tas de tenues d'Halloween, nouvelles ou anciennes. Tout au long du mois, les cartes lèveront le voile sur les monstres légendaires qui feront leur entrée dans la boutique d'objets de Fortnite, ainsi que certains personnages bien connus de Fortnite qui feront leur grand retour en mode Halloween. Chaque fois, une carte sera retournée sur cette page évolutive, vous permettant de savoir qui arrivera dans la boutique. Des indices sur le dos des autres cartes vous aideront à deviner les ajouts suivants...



Vous ne voulez pas attendre ? Alors voici la première révélation : parmi ces créatures emblématiques se trouvent le Monstre de Frankenstein et la Momie, inspirés par Universal Pictures et inclus dans l'ensemble Monstres Universal ! Continuez à suivre les cartes et nos réseaux sociaux pour ne rien manquer des arrivées dans la boutique d'objets. (La Momie commencera aussi à errer sur l'île en tant que personnage au cours du mois, essayant de retrouver le chemin vers l'au-delà.)



Que vont révéler les cartes pendant Fortnite : Cauchemars ? Pour commencer, les tenues Cartonne et Laboîte inspirées par la communauté sont disponibles maintenant dans la boutique d'objets, avec de nouveaux styles à faire frissonner !







De plus, tout au long du mois d'octobre, le parc d'attractions californien Universal Studios Hollywood accueillera le bus de combat et de cosplays de personnages de Fortnite dans l'espace Universal CityWalk. Différents personnages seront représentés, et les nouveaux personnages de Fortnite : Cauchemars feront une apparition la veille de leur ajout dans la boutique d'objets ! Les cubes ajoutent une nouvelle face à leur plan... Les cubes se mobilisent pour la prochaine étape de leur plan. Au cours du mois, leur conquête de l'île passera à la vitesse supérieure. Mais ne paniquez pas ! Vous pourrez les contrer grâce à une nouvelle arme des Détours, ainsi qu'à des atouts d'Halloween qui feront leur grand retour. Un mode temporaire bien spécial reviendra également...



Au milieu du chaos semé par les cubes, des quêtes vous permettront également d'obtenir des récompenses fantomatiques.







En parlant d'atouts d'Halloween, la nouvelle arbalète double à démons est disponible dès maintenant sur l'île !



Faites-vous peur avec les Courts du Cauchemar Fortnite : Cauchemars 2021 se terminera par un troisième festival des Courts de Fortnite ! Comme les précédents, les Courts du Cauchemar mettront à l'honneur des courts-métrages d'animation, mais avec une tournure effrayante plus propice à Halloween. De plus, le festival se déroulera cette fois-ci dans un cinéma spécialement créé par la communauté (le groupe Quantum Builds), où chaque court-métrage disposera de sa propre salle. À vous de les regarder dans l'ordre que vous voulez ou de vous installer dans la salle de festival pour les découvrir tous à la suite.



Nous vous proposerons plus d'informations d'ici au spectacle. En attendant, l'invitation est lancée !

Et ce n'est même pas tout ce qui vous attend dans Fortnite : Cauchemars cette année. Restez avec nous au cours du mois pour connaître la suite des festivités.

Vous pouvez vous procurer des V-Bucks pour Fortnite via Amazon.fr.

Lire aussi : Fortnite prend des Détours avec le Chapitre 2 - Saison 8, Incubation, lancé en vidéos avec Carnage !