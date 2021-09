Fortnite prend des Détours avec le Chapitre 2 - Saison 8, Incubation, lancé en vidéos avec Carnage !

Ce dimanche à 22h00 avait lieu dans Fortnite l'évènement de fin de saison Opération Feu Céleste, où les joueurs ont infiltré un vaisseau pour le compte du Docteur Slone afin de mettre fin à l'invasion extraterrestre. À son bord se trouvait le cube, ou plutôt les cubes ! Suite à la destruction de l'engin, ces derniers se sont écrasés sur l'île avec le reste des débris, menant tout droit au Chapitre 2 - Saison 8, Incubation, qui vient d'être lancé ce matin et dont la bande-annonce donne le ton.

Après les extraterrestres, ce sont de viles créatures venues d'autres dimensions appelées Détours qui seront au cœur du jeu jusqu'au 5 décembre prochain. La fin du trailer nous tease également le retour prochain du chef des Sept, la Fondation. Au programme, l'obtention de toutes nouvelles armes via les Détours, la mise en place d'armement sur l'île pour lutter contre la menace et de grandes possibilités de personnalisation de la skin Poiscaille cartoon. Le Pass de combat introduit de son côté le personnage de Carnage dans Fortnite, ça tombe bien avec la sortie prochaine en salle du film Venom: Let There Be Carnage... Les autres skins de la saison sont celles de Torinn, Fabio Bellecrinière, J.B. Chimpanski, Charlotte, Kor et une femme mystérieuse qui semble être l'antagoniste derrière tout ça. Un point sur les nouveautés est à retrouver en page suivante.

UNE NOUVELLE GUERRE SE PROFILE À la suite de la destruction du vaisseau mère, les cubes qui l'alimentaient se sont écrasés sur l'île. Là, ils ont commencé à répandre leur corruption et à ouvrir des portails vers les Détours, des dimensions obscures peuplées de monstres. Battez-vous pour la survie de l'île... avant qu'il ne soit trop tard. PÉNÉTREZ DANS LES DÉTOURS Un nouveau lieu se retrouve piégé dans les Détours à chaque partie, mais vous pouvez aussi croiser des anomalies qui vous aspirent si vous vous en approchez trop. Une fois à l'intérieur, terrassez les monstres du cube pour obtenir des armes des Détours et des ingrédients de fabrication spéciaux. Ce monde mystérieux possède ses propres règles : la gravité y est réduite et la construction est impossible. RENFORCEZ VOS ARMES Tout en affrontant les monstres du cube, ouvrez des coffres des Détours pour obtenir des armes inédites, dont le fusil des détours et le minigun des Détours. Faites-les surchauffer pour les rendre plus puissantes encore et infliger des dégâts supplémentaires ! Utilisez des fragments de monstre du cube pour les améliorer et décrocher la victoire royale. CONTRIBUEZ À L'EFFORT DE GUERRE Les survivants de l'île ont besoin de votre aide pour lutter contre les cubes. Unissez vos forces avec la communauté de Fortnite pour construire des tourelles fixes, choisir les nouvelles armes qui apparaîtront sur l'île ainsi que les anciens modèles à réintroduire et plus encore au cours de la saison. COLORIEZ VOTRE POISCAILLE CARTOON Bien décidé à affirmer son individualité dans ce monde en déroute, Poiscaille cartoon est prêt à franchir le pas de la couleur. Grâce au Passe de Combat du Chapitre 2 - Saison 8, déverrouillez Poiscaille cartoon puis lancez-vous en quête de bocaux de couleur et d'encre arc-en-ciel tout au long de la saison pour le colorier à votre guise !

Et comme toujours, des V-Bucks sont en vente sur Amazon pour vous faire plaisir en jeu.

Lire aussi : Fortnite : les Premières Ombres au cœur du Club de Fortnite ces prochains mois, le pack de septembre 2021 détaillé