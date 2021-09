Fortnite : la série de concerts Onde Sonore annoncée avec Aya Nakamura en invité, la mise à jour 18.10 déployée

Page 4 : MISE À JOUR 18.10 DE FORTNITE BATTLE ROYALE : ASPERGEUR DU BRAVE ÉPICÉ, STYLES DE SUPER NIVEAU ET PLUS

Encore une grosse journée pour les joueurs de Fortnite ! Déjà, dans le cadre du Chapitre 2 - Saison 8 lancé récemment, il accueille une mise à jour 18.10 avec de nouveaux éléments à débloquer en Sauver le Monde, de nouvelles armes des Détours et une mise à jour du gestionnaire d'éliminations en mode Créatif, et surtout un aspergeur de brave épicé (qui augmente temporairement la vitesse en plus de redonner de la santé et du bouclier) et des styles bonus pour les joueurs de niveau 100 et plus en Battle Royale. Le changelog complet est lisible en pages suivantes.

Sinon, Epic Games vient d'annoncer une nouvelle vague d'évènements musicaux appelée Série Onde Sonore, des expériences interactives autour d'artistes internationaux. Nous pourrons donc écouter des concerts virtuels de « la superstar égyptienne Mohamed Hamaki, l'autrice-compositrice-interprète australienne Tones And I, le rappeur brésilien Emicida, l'artiste de pop japonais et producteur musical Gen Hoshino et la chanteuse franco-malienne de tous les records Aya Nakamura ».

Mohamed Hamaki ouvrira le bal avec un spectacle qui sera diffusé en boucle du 1er au 3 octobre dans un mode spécial dédié, y assister permettant de récupérer un aérosol collector. L'emote Leylat el-Omr reprenant la danse de son titre phare sera elle vendue dans la boutique. Nous ne savons pas encore quels éléments cosmétiques seront proposés lors du concert de notre Aya nationale, mais nul doute qu'elle va « dead ça en catchana baby ».

Préparez-vous, une onde sonore s'apprête à déferler.



Le premier spectacle de la série Onde sonore de Fortnite, qui proposera des spectacles musicaux d'artistes du monde entier, aura lieu le 1er octobre 2021. Chaque évènement disposera dans sa propre expérience interactive. Qui sera le premier artiste mis à l'honneur ? Vous l'avez peut-être déjà entendu dans la radio de Fortnite récemment : la superstar égyptienne Mohamed Hamaki !



Au cours des prochains mois, l'autrice-compositrice-interprète australienne Tones And I, le rappeur brésilien Emicida, l'artiste de pop japonais et producteur musical Gen Hoshino et la chanteuse franco-malienne de tous les records Aya Nakamura disposeront tous de leur expérience dédiée dans Fortnite. Plus d'informations sur ce que vous réserve la suite de l'Onde sonore prochainement.







En plus de ses tubes, Hamaki interprètera pour la première fois sa nouvelle chanson, « Leylat el-Omr » ! Pour participer, les joueurs devront sélectionner le mode « SPECTACLE MUSICAL DE HAMAKI » (conçu par Team Alliance et TheBoyDilly de la communauté du mode Créatif) dans le salon du jeu à partir du vendredi 1er octobre à 20h00 (CEST). Le spectacle sera ensuite répété sans interruption pendant 48 heures, jusqu'au dimanche 3 octobre à 20h00 (CEST). Donc ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas y assister tout de suite. Les joueurs qui assistent au spectacle recevront l'aérosol Série Onde sonore - Hamaki en souvenir !







Les joueurs pourront également regarder le spectacle en jouant aux modes de jeu Battle Royale grâce à l'incrustation d'image, disponible à certains moments de l'évènement et accessible dans les paramètres. Gardez « Leylat el-Omr » avec vous grâce à son emote Les fans de Hamaki pourront danser au son de « Leylat el-Omr » y compris après le spectacle ! Pour fêter la présentation de la chanson, l'emote Leylat el-Omr sera proposée dans la boutique d'objets à partir du vendredi 1er octobre à 2h00 (CEST), soit juste avant l'évènement. Voici à quoi elle ressemble : Nous avons hâte de vous retrouver lors du premier spectacle de la série Onde sonore. Création de contenu à partir du spectacle de Hamaki Les créateurs de contenu inscrits dans le programme Soutenez un créateur pourront publier des vidéos à la demande du spectacle de Hamaki sur YouTube et les monétiser. La monétisation des contenus à la demande sera active pendant sept jours (à l'issue de ces sept jours, vous ne devriez pas recevoir d'avertissement de suppression). Voici plus de détails : Pour pouvoir monétiser leur contenu du spectacle de Hamaki, les membres du programme Soutenez un créateur doivent associer leurs comptes YouTube et Soutenez un créateur.

IMPORTANT : assurez-vous de rendre votre contenu public ou non répertorié lors de sa publication sur YouTube. Si vous mettez votre vidéo en ligne en privé, vous pourriez recevoir une revendication de monétisation.

En ce qui concerne le contenu sur d'autres plateformes, et plus particulièrement la façon dont vous pouvez éviter les revendications de droits d'auteur, veuillez vous référer aux instructions fournies par la plateforme concernée.

Vous ne faites pas partie du programme Soutenez un créateur ? Vous pourrez tout de même partager vos meilleurs moments du concert, mais vous ne pourrez pas monétiser ce contenu sur YouTube. Remarque : pour les créateurs qui souhaitent diffuser le spectacle de Hamaki sur Twitch, nous ne sommes pas en mesure d'empêcher le signalement de votre vidéo à la demande par le système de détection des droits d'auteur de cette plateforme. Le meilleur conseil que nous pouvons vous donner est de couper le son sur vos vidéos ou de les désactiver totalement afin d'éviter les revendications de droits d'auteur ou les suppressions. Pour en savoir plus, consultez l'article de Twitch relatif à la protection des droits d'auteur sur la musique.



AVERTISSEMENT AUX PERSONNES PHOTOSENSIBLES

Le spectacle musical de Hamaki contient des lumières clignotantes. Si vous avez des antécédents de photosensibilité, consultez un médecin avant de vous y exposer. Si vous ressentez un inconfort, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT.

