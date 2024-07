Fortnite : l'évènement Pirates des Caraïbes Voiles maudites jette l'ancre dans le Battle Royale

Cela faisait trois bonnes semaines qu'Epic Games teasait le prochain évènement à venir dans Fortnite et dont nous avions appris l'existence via la roadmap en fuite plus tôt cette année, à savoir une collaboration avec la licence Pirates des Caraïbes de Disney. Comme pour Cowabunga avec les Tortues Ninja et Éléments pour Avatar, le dernier maître de l'air, un mini-pass est donc proposé pour Voiles maudites (Cursed Sails), avec sa voie gratuite permettant de récupérer quelques récompenses sympathiques et surtout une payante coûtant 1 000 V-Bucks, au contenu un peu plus intéressant et qui débloque directement la skin de Jack Sparrow avec sa version LEGO. Le personnage culte campé par Johnny Depp à l'écran devrait faire craquer plus d'un joueur. La petite bande-annonce conçue pour l'occasion est pile dans le ton de la licence avec justement Jack se faisant pourchasser par les personnages de l'univers de Fortnite armés de sabres, tandis que Davy Jones, Elizabeth Swann et Barbarossa l'observent à bord du Black Pearl, reconnaissable à sa figure de proue, alors qu'il mouille dans le lac au centre de la map. La fin de la séquence nous montre la version maudite et squelettique de Jack, à débloquer une fois 11 000 pièces maudites obtenues en complétant des quêtes du Code des pirates qui vont être ajoutées au fil des jours. Elles vont aussi servir à débloquer le planeur Navire de Jack. Et pour ne pas changer, de l'XP supplémentaire pour le Passe de Combat de la saison peut être obtenue en s'amusant avec les contenus de créateurs le temps de l'évènement.

Davy Jones (1 500 V-Bucks), Elizabeth (1 600 V-Bucks) et Barbarossa (1 500 V-Bucks) ont aussi droit à leurs skins en boutique, disponibles depuis mercredi, et une emote Orge de Davy Jones avec un thème particulièrement classe coûte elle 500 V-Bucks. Ce n'est hélas pas celui du film composé par Hans Zimmer, sans doute pour des questions de droits. Un pack Pirates des Caraïbes est aussi vendu 3 400 V-Bucks au lieu de 5 200 jusqu'au 1er août à 1h59, regroupant le tout.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails concernant cet évènement, qui va durer un peu plus de deux semaines.

Parbleu ! La franchise de Disney, Pirates des Caraïbes, a levé les voiles maudites et a jeté l'ancre pour prendre part au Battle Royale de Fortnite dès le correctif du 19 juillet de la mise à jour 30.20 (Voiles maudites). Prenez le large avec le bateau en bouteille fantomatique, explorez Shipwreck Shallows et mettez-vous en chasse d'un trésor enterré. L'évènement Voiles maudites se déroulera jusqu'au 6 août à 10h00 (CEST). Prenez part aux aventures navales qui vous aideront à accomplir les quêtes des Voiles maudites et à déverrouiller de nombreuses récompenses en jeu grâce au Passe Voiles maudites. Pillez les récompenses gratuites du Passe pour déverrouiller les objets de l'univers Pirates des Caraïbes, tels que la pioche Sabres de Jack Sparrow et l'accessoire de dos Récompense de Jack. La voie bonus propose de la marchandise supplémentaire qui peut être déverrouillée en parallèle des récompenses gratuites. En achetant la voie bonus, vous déverrouillerez instantanément la tenue Jack Sparrow ! L'ÂGE DES BATEAUX Dans Voiles maudites, vous utiliserez des moyens de déplacement différents de ce à quoi la saison Débridé vous a habitué. Utilisez les navires pour trouver les trésors enterrés ! BATEAU EN BOUTEILLE Déchaînez la fureur des sept mers ! À certains endroits, vous trouverez des bateaux en bouteille dans des coffres répartis au sein des navires pirates de Shipwreck Shallows. Un bateau en bouteille permet de faire surgir un navire maudit des profondeurs. Vous pouvez vous en servir pour plonger violemment sur votre adversaire. Vous pouvez aussi viser les autres marins d'eau douce depuis le nid-de-pie ! Après avoir navigué sur une courte distance, le navire disparaîtra. ARME RÉINTRODUITE : CANON DE PIRATE Mettez le cap vers le ciel ! Rentrez dans un canon de pirate situé près de Shipwreck Shallows pour vous propulser sur de longues distances. Ou bien servez-vous-en pour envoyer un équipier vers un territoire inconnu. OBJET RÉINTRODUIT : CARTE AU TRÉSOR Un trésor enterré vous attend sur l'île ! Partez à la chasse du pistolet à silex et d'autres butins grâce aux cartes au trésor que vous trouverez dans les coffres et sur le sol de l'île de Battle Royale. La croix indique l'emplacement, moussaillon. Une carte au trésor. (Oui, le pistolet à silex est de retour !) Vous pouvez également trouver ce pistolet dans le butin au sol et dans des coffres classiques.) DES CONTRATS ET DES DOUBLONS Si vous mettez les voiles sur votre navire maudit à la poursuite d'un butin pirate, alors nous avons de bonnes nouvelles pour vous. En naviguant à travers l'île de Battle Royale, vous accomplirez également les quêtes de Voiles maudites ! En accomplissant les quêtes de Voiles maudites, vous remplirez vos poches de pièces maudites. Plus vous aurez de pièces maudites, plus vous déverrouillerez de marchandises dans le Passe Voiles maudites ! Gardez un œil sur votre réserve (et les récompenses qu'il vous reste à déverrouiller) en consultant l'onglet Voiles maudites depuis le salon. Ça y est, vous avez froid dans le dos ? Le Passe Voiles maudites dispose d'une voie gratuite et d'une voie bonus disponible pour 1 000 V-Bucks. La voie gratuite permet de déverrouiller 11 récompenses, dont l'accessoire de dos Tête de mort et épées et la pioche Sabres de Jack Sparrow. Allez au terme de votre voyage dans la voie bonus et vous déverrouillerez l'accessoire de dos Récompense de Jack ! Grâce à la voie bonus, vous pouvez déverrouiller des récompenses supplémentaires sans avoir à accomplir de quêtes additionnelles. En plus, vous déverrouillerez instantanément la tenue Jack Sparrow après l'achat de cette voie ! Emmenez le « Capitaine » Jack Sparrow avec vous dans LEGO Fortnite et sur les îles LEGO grâce à sa version LEGO. La voie bonus ajoute de nouvelles récompenses telles que la pioche Épée de Jack Sparrow, l'accessoire de dos Compas de Jack et l'emote Bocal de terre (devinez ce qu'il y a dedans ?). Si vous accomplissez la voie bonus, vous déverrouillerez la tenue Jack Sparrow maudit, qui inclut aussi une version LEGO ! CODES DE LA CONFRÉRIE DES PIRATES C'est l'heure de partir pour l'ultime chasse au trésor des pirates ! Les quêtes Voiles maudites sont divisées en plusieurs pièces de huit faisant partie du code des pirates. Chaque quête deviendra disponible au fur et à mesure jusqu'au 6 août à 10h00 (CEST). En accomplissant quatre quêtes de chaque code, vous déverrouillerez un morceau de carte... Les quêtes de la règle 1 du code des pirates sont disponibles maintenant.

sont disponibles maintenant. Les quêtes de la règle 2 du code des pirates seront disponibles le 21 juillet à 15h00 (CEST).

seront disponibles le 21 juillet à 15h00 (CEST). Les quêtes de la règle 3 du code des pirates seront disponibles le 23 juillet à 15h00 (CEST).

seront disponibles le 23 juillet à 15h00 (CEST). Les quêtes de la règle 4 du code des pirates seront disponibles le 25 juillet à 15h00 (CEST).

seront disponibles le 25 juillet à 15h00 (CEST). Les quêtes de la règle 5 du code des pirates seront disponibles le 27 juillet à 15h00 (CEST).

seront disponibles le 27 juillet à 15h00 (CEST). Les quêtes de la règle 6 du code des pirates seront disponibles le 29 juillet à 15h00 (CEST).

seront disponibles le 29 juillet à 15h00 (CEST). Les quêtes de la règle 7 du code des pirates seront disponibles le 31 juillet à 15h00 (CEST).

seront disponibles le 31 juillet à 15h00 (CEST). Les quêtes de la règle 8 du code des pirates seront disponibles le 2 août à 15h00 (CEST). Récupérez les huit morceaux de carte pour déverrouiller le planeur Navire de Jack ! Le ciel est votre mer. Remarque : les récompenses de la voie gratuite de Voiles maudites, les objets de la voie bonus et le planeur Navire de Jack ne sont pas exclusifs à l'évènement Voiles maudites. Ces objets pourraient devenir disponibles dans la boutique d'objets ou d'une autre façon à une date ultérieure. DISPONIBLES DANS LA BOUTIQUE D'OBJETS : ELIZABETH SWANN, BARBOSSA ET DAVY JONES ! Les pirates sont déjà parmi nous. Si vous ne le saviez pas, les tenues Elizabeth Swann, Capitaine Barbossa et Davy Jones ont débarqué dans la boutique d'objets il y a quelques jours ! Saisissez cette chance de marcher sur la planche avec style. LE PACK ELIZABETH SWANN Roi des pirates et capitaine de sa propre flotte. Le pack Elizabeth Swann comprend sa tenue (avec une version LEGO incluse), l'accessoire de dos Coffre maudit et la pioche Faveur d'Elizabeth. LE PACK CAPITAINE BARBOSSA Capitaine pirate mutin. Achetez le pack Capitaine Barbossa pour piller sa tenue (avec une version LEGO incluse) et la pioche Épée de Barbossa. LE PACK DAVY JONES Ajoutez Davy Jones à votre casier. Le pack Davy Jones contient la tenue du capitaine du Hollandais volant (avec une version LEGO incluse), l'accessoire de dos Bébé Kraken et la pioche Sacrifice de Norrington ! Vous cherchez à accumuler plus de ressources pirates ? Vous pouvez retrouver l'ensemble des objets cosmétiques des trois packs, en plus de l'emote Orgue de Davy Jones, dans le pack Pirates des Caraïbes ! Les packs seront disponibles dans la boutique d'objets jusqu'au 7 août à 2h00 (CEST). INFORMATIONS SUR LES TOURNOIS Le bateau en bouteille, le canon de pirate, la carte au trésor et le pistolet à silex ne sont pas disponibles lors des tournois.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.

