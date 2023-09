Fortnite : le prix des V-Bucks va augmenter !

Fortnite est un phénomène international, notamment grâce à son modèle économique free-to-play. Les joueurs peuvent quand même acheter des éléments cosmétiques avec des microtransactions via les V-Bucks, la monnaie virtuelle du jeu. Actuellement, 1 000 V-Bucks coûtent 7,99 €, mais cela va prochainement changer.

Epic Games vient en effet d'annoncer une hausse du prix de V-Bucks dans plusieurs pays, dont l'Union européenne, d'un à dix euros en fonction du pack, le studio justifie cela par « l'inflation et les fluctuations des monnaies ». Epic Games déclare ainsi :

Nous ajustons le prix des V-bucks et de nos packs de contenus en argent réel en République tchèque, au Danemark, dans la zone euro, en Hongrie, au Japon, en Norvège, en Pologne, en Roumanie, en Suède, en Turquie et aux États-Unis (toutes les boutiques en ligne utilisant le dollar américain incluses) le 27 octobre 2023. Ces ajustements sont motivés par des facteurs économiques tels que l'inflation et les fluctuations des monnaies, et s'alignent sur ceux déjà réalisés récemment au Royaume-Uni, au Canada et au Mexique.

Remarque : l'abonnement au Club de Fortnite n'est pas affecté par ces changements. Les prix des packs suivants seront ajustés la prochaine fois qu'ils seront proposés lors d'une rotation : pack Jugement dernier, pack Brigade du crâne, pack de quêtes du Nomade macabre, pack de quêtes de l'Académie Saint et pack Transformers. Les prix peuvent légèrement varier des prix indiqués ci-dessous dans certaines boutiques.