Fortnite : Ahsoka et d'autres nouveautés Star Wars ajoutées avec la mise à jour 26.20

C'en est déjà terminé des personnages de My Hero Academia qui avaient fait leur apparition avec la mise à jour 26.10. Le patch de ce mardi met cette fois à l'honneur une héroïne venant d'une galaxie très lointaine et dont la série est en cours de diffusion sur Disney+. Eh oui, Ahsoka Tano est enfin disponible pour les possesseurs du Passe de combat, comme promis au lancement du Chapitre 4 - Saison 4, Dernière danse. Mais elle ne vient pas les mains vides, car d'autres nouveautés Star Wars temporaires l'accompagnent avec l'update 26.20.

Tous les joueurs vont donc pouvoir utiliser la Force durant quelque temps, de quoi pimenter les parties. Le mode Zéro construction fait lui son retour en solo classé à certains moments précis de la journée. Tous les détails concernant le mode Battle Royale sont à retrouver ci-dessous. Pour ce qui est des nouveautés de Sauver le Monde, rendez-vous en page suivante.

À la fois combattante, paria, rebelle et Jedi.

Dans la mise à jour 26.20, Ahsoka Tano apparaît sur l'île de Battle Royale sous forme d'hologramme et vous attend pour vous enseigner les techniques Jedi. Acceptez son entraînement pour entrer dans une faille et revenir avec un sabre laser d'entraînement de Jedi blanc ! Une fois ce sabre laser équipé, utilisez les pouvoirs de la Force que vous avez appris auprès d'Ahsoka.

Ahsoka n'est pas juste un hologramme. La tenue Ahsoka Tano peut être déverrouillée dans le Passe de combat du Chapitre 4 - Saison 4 à partir du 26 septembre à 15h00 (CEST) ! Rendez l'espoir à votre section aux heures les plus sombres.

UN NOUVEAU JOUR, UN NOUVEAU COMMENCEMENT : OBTENEZ DES POUVOIRS DE LA FORCE

Si vous rencontrez l'hologramme d'Ahsoka Tano sur l'île, parlez-lui et acceptez de suivre son entraînement. Vous entrerez dans une faille et en ressortirez avec un sabre laser d'entraînement de Jedi et des pouvoirs de la Force ! Ces pouvoirs de la Force ne peuvent être utilisés que si vous avez suivi l'entraînement d'Ahsoka et si vous tenez un sabre laser d'entraînement de Jedi en main. Vous pourrez utiliser ces pouvoirs jusqu'à la fin de la partie.

Le sabre laser d'entraînement de Jedi : l'arme d'un apprenti Jedi, maniée par celles et ceux qui ont choisi le Côté Lumineux de la Force.

LES POUVOIRS DE LA FORCE D'AHSOKA TANO

Utilisez la Force pour sprinter plus vite et faire des doubles sauts .

. Utilisez la Force pour repousser les objets et les joueurs.

Les hologrammes d'Ahsoka Tano, le sabre laser d'entraînement de Jedi et les pouvoirs de la Force seront disponibles jusqu'à la mise à jour 26.30 de Battle Royale.

DÉVERROUILLEZ LA TENUE AHSOKA TANO DANS LE PASSE DE COMBAT

Envoyez un message dans ce système et au-delà : la tenue Ahsoka Tano peut être déverrouillée dans le Passe de combat à partir du 26 septembre à 15h (CEST) ! Accomplissez les quêtes du Passe de combat d'Ahsoka Tano pendant le Chapitre 4 - Saison 4 pour déverrouiller la tenue Ahsoka Tano et ses accessoires :

ÉCRAN DE CHARGEMENT

Illustration par Brandon Kenney.

ICÔNE DE BANNIÈRE, PIOCHE, AÉROSOL ET ÉMOTICÔNE

ACCESSOIRE DE DOS, REVÊTEMENT, EMOTE ET TENUE AHSOKA TANO !

Si vous avez acheté le Passe de combat du Chapitre 4 - Saison 4, les quêtes d'Ahsoka Tano seront disponibles dans l'onglet Quêtes. Les quêtes seront disponibles jusqu'à la fin de la saison ! (Le Passe de combat du Chapitre 4 - Saison 4 est nécessaire pour accomplir les quêtes d'Ahsoka Tano.)

AUTRES NOUVEAUTÉS DE LA MISE À JOUR 26.20 : RENFORT DE RÉALITÉ TIRS DANS LA TÊTE DE PRÉCISION

La mise à jour 26.20 ajoute le renfort de réalité Tirs dans la tête de précision, pour le plus grand plaisir de tous les tireurs d'élite. Une fois ce renfort activé, les tirs dans la tête avec un fusil de précision infligent des dégâts supplémentaires !

Changez de position après chaque tir. Les renforts de réalité Parkour bénéfique et Effet ressort sont réintroduits lors de la mise à jour 26.20. Activez Parkour bénéfique pour régénérer brièvement votre énergie chaque fois que vous escaladez et activez Effet ressort pour sauter plus haut avec une gravité réduite lorsque vous sprintez.

LE RETOUR DE ZÉRO CONSTRUCTION SOLO CLASSÉ !

Zéro construction solo classé est de retour ! Nous vous avons entendus et nous sommes heureux de proposer cette option de Zéro construction classé pour permettre aux joueurs de mettre leur valeur à l'épreuve en solo. La stabilité du matchmaking pour proposer des parties équilibrées en un temps raisonnable étant notre première priorité, ce mode ne sera disponible qu'à certaines heures dans certaines régions.

Voici les heures auxquelles Zéro construction solo classé sera disponible :

Am. du N. - Est

Toute la semaine à toute heure.

Am. du N. - Centre

Toute la semaine : de 15h00 à 7h00 UTC (de 17h00 à 9h00 CEST).

Am. du N. - Ouest

Toute la semaine : de 15h00 à 8h00 UTC (de 17h00 à 10h00 CEST).

Europe

Toute la semaine à toute heure.

Océanie

Du lundi au vendredi : de 4h00 à 11h00 UTC (de 6h00 à 13h00 CEST).

Samedi et dimanche : de 1h00 à 12h00 UTC (de 3h00 à 14h00 CEST).

Brésil

Du lundi au vendredi : de 16h00 à 3h00 UTC (de 18h00 à 5h00 CEST).

Samedi et dimanche : de 15h00 à 4h00 UTC (de 17h00 à 6h00 CEST).

Asie

Du lundi au vendredi : de 2h00 à 15h00 UTC (de 4h00 à 17h00 CEST).

Samedi et dimanche : de 2h00 à 16h00 UTC (de 4h00 à 18h00 CEST).

Moyen-Orient

Toute la semaine à toute heure.

AU CAS OÙ VOUS L'AURIEZ RATÉ : CORRECTIF DU 20 SEPTEMBRE

Le correctif du 20 septembre contenait les changements suivants :