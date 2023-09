Fortnite : une nouvelle collaboration My Hero Academia qui jette un froid lancée avec la mise à jour 26.10

Le Chapitre 4 - Saison 4 de Fortnite intitulé Dernière danse a été lancé à la fin du mois dernier et a droit ce mardi à une mise à jour 26.10 qui est marquée par le retour d'une collaboration entre le jeu d'Epic Games et la licence My Hero Academia. La précédente avait eu lieu fin décembre avec des skins d'Izuku Midoriya, All Might, Katsuki Bakugo et Ochaco Uraraka. Cette fois, ce sont Shōto Todoroki, Eijirō Kirishima et Mina Ashido qui sont à l'honneur jusqu'au 12 septembre.

Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les détails de l'évènement, ainsi que les autres ajouts et correctifs de ce patch 26.10.

Les élèves du lycée Yuei sont de retour pour une nouvelle mission d'entraînement ! Préparez-vous : Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima et Mina Ashido débarquent dans la boutique d'objets. Vous pouvez aussi vous emparer de l'objet Mur de glace de Todoroki pour utiliser son puissant alter.

JETEZ UN FROID SUR VOS ENNEMIS

Vos adversaires n'arriveront pas à briser la glace : mettez la main sur le mur de glace de Todoroki et obtenez le pouvoir d'invoquer une protection de glace sur commande ! Le mur de glace dispose d'une grande quantité de PV pour vous protéger, vous et votre section, et il ne fond pas tant qu'il n'est pas complètement détruit. Placez-le judicieusement, car il va rester en place longtemps !

Le mur de glace est un outil défensif formidable, mais il est également très utile pour l'attaque. En plus de repousser les joueurs proches lorsqu'il est placé, il congèle leurs pieds, ce qui les fait glisser. Le mur de glace sera disponible jusqu'à la fin de la saison. Cela vous laisse largement le temps de maîtriser son pouvoir glacial.

Comment obtenir le puissant alter de Todoroki ? Le mur de glace se trouve dans le butin au sol, les coffres normaux et rares et les ravitaillements d'All Might :

Les ravitaillements d'All Might sont de retour dans toute leur gloire.

LE RETOUR DU ONE FOR ALL

Le coup de poing de Deku, le héros qui n'abandonne jamais, est de retour ! Utilisée correctement, cette puissante compétence peut éliminer les adversaires en un coup, en les expédiant de Detroit au Delaware.

Mais un seul homme est capable de transmettre le pouvoir légendaire de One For All. Pour obtenir le coup de poing de Deku, vous devrez ouvrir un ravitaillement d'All Might ! Cet objet sera disponible jusqu'à la mise à jour 26.20.

LE VOYAGE DU HÉROS

Sauver le monde n'est pas facile, accomplir des quêtes l'est un peu plus. Accomplissez les quêtes de Deku et de Todoroki pour gagner de l'EXP. Accomplissez un total de six quêtes de My Hero Academia pour gagner un niveau instantanément !

DEVENEZ UN HÉROS !

Vous aimeriez intégrer la plus prestigieuse académie de héros ? C'est le moment ou jamais, avec l'arrivée de trois des meilleurs élèves de Yuei dans Fortnite. Les trois tenues sont disponibles dans la boutique d'objets.

SHOTO TODOROKI

EIJIRO KIRISHIMA

MINA ASHIDO

AUTRES NOUVEAUTÉS DE LA MISE À JOUR 26.10 : LA SOIRÉE PIZZA EST DE RETOUR !

Vous prendrez bien une petite part ? Vicki Véloce est sur le coup pour livrer des soirées pizza réintroduites sur toute l'île. Dans chaque boîte se trouvent huit parts fondantes à partager avec votre groupe, ou à gober discrètement dans un buisson. On ne le dira à personne.

Chaque part de pizza rend des PV et du bouclier simultanément. Mais la recette a légèrement changé. Chaque part rend moins de PV, mais plus de bouclier, ce dernier étant limité à 100.

La soirée pizza peut s'acheter auprès de Vicki Véloce ou se trouver dans le butin au sol et les coffres. Pour faire de la place à la soirée pizza, l'aspergeur de Slap a été remisé.

PLAISIR DE LA PIZZA

Vous préférez la livraison ? Que vous soyez en train de bronzer à Relentless Retreat ou de vous prélasser à Sanguine Suites (après avoir vaincu les gardes), vous pouvez toujours commander une délicieuse pizza. Activez le renfort de réalité Plaisir de la pizza pour recevoir instantanément une soirée pizza et un paquet d'aspergeurs du brave rafraîchissants !

RENFORT DE RÉALITÉ RECHARGE IRRÉFLÉCHIE

Vous êtes du genre à vider votre chargeur facilement ? C'est tout l'intérêt des armes automatiques. Activez le renfort de réalité Recharge irréfléchie et appuyez sur la détente en toute sérénité ! Ce nouveau renfort de réalité permet de recharger les pistolets-mitrailleurs plus rapidement quand le chargeur est vide.

STYLES DE SUPER NIVEAU DU CHAPITRE 4 - SAISON 4

Ce n'est pas un vrai braquage sans joyaux. Dans la section Récompenses bonus de l'onglet du Passe de combat, des styles supplémentaires sont disponibles pour le Passe de combat du Chapitre 4 - Saison 4 de Battle royale pour les joueurs qui ont dépassé le niveau 100 pour cette saison. Avec la mise à jour 26.10, les styles de super niveau du Chapitre 4 - Saison 4 ont été ajoutés aux récompenses bonus !

Les richesses du vampire Kado Thorne ont inspiré l'ajout des styles de super niveau Jade clandestin, Améthyste perdue et Diamant jaune pour cinq tenues. Quelles sont les tenues à profiter de toutes ces jolies couleurs ? Kado lui-même, bien entendu, mais aussi Vicki Véloce, Musclaille, Maé et Antonia. Commencez à déverrouiller ces styles de super niveau après le niveau 125 pour cette saison.

REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS

Le mur de glace, le coup de poing de Deku et le ravitaillement d'All Might ne sont pas disponibles lors des tournois.

CORRECTIONS DE BUGS MAJEURS