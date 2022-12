Fortnite : la collaboration My Hero Academia est là, avec des skins des principaux héros dans la boutique

Depuis le début du mois, Fortnite est entré dans son Chapitre 4, avec une toute nouvelle île réassemblée. Pour ne pas changer, diverses collaborations ont vu l'arrivée de personnages de tous les horizons, entre Geralt de The Witcher et le Doom Slayer. Le vidéaste MrBeast vient juste de s'inviter avec en plus un défi qui permettra au joueur le plus doué de remporter 1 000 000 $. Et ça ne va pas s'arrêter là, car c'est désormais au tour des personnages de My Hero Academia de faire irruption dans le Battle Royale, comme prévu puisque nous avions vu Deku dans le trailer de lancement de la saison. Outre Izuku Midoriya, ce sont All Might, Katsuki Bakugo et Ochaco Uraraka qui vont donner de leur personne avec divers éléments cosmétiques, tandis que des quêtes inédites vont être proposées et que des affrontements dans le gymnase du lycée Yuei seront disponibles durant toute la durée de l'évènement.

Voici tous les détails de l'évènement qui durera jusqu'au 30 décembre :

BIENVENUE DANS LE TERRAIN D'ENTRAÎNEMENT DE HÉROS

Vous pouvez désormais découvrir les nouvelles quêtes de My Hero Academia à durée limitée dans Battle Royale/Zéro construction et l'île Terrain d'entraînement de héros (code d'île : 6917-7775-5190). Accomplissez les quêtes avant le 30 décembre 2022 à 1h00 (CET) pour gagner de l'EXP et des objets spéciaux :

Accomplissez la quête « Participer à l'élimination d'un adversaire dans le Terrain d'entraînement de héros » (code d'île : 6917-7775-5190) pour obtenir l'aérosol Deku .

. Accomplissez la quête « Gagner des points en sécurisant des points de sauvetage dans le Terrain d'entraînement de héros » (code d'île : 6917-7775-5190) pour obtenir l'aérosol Plus Ultra .

. Accomplissez quatre quêtes de My Hero Academia pour obtenir l'émoticône Gant de Deku .

. Accomplissez huit quêtes de My Hero Academia pour obtenir l'accessoire de dos Cape de Yuei.

DES POUVOIRS DE HÉROS

En plus des objets pour votre casier, découvrez également le coup de poing de Deku, le nouvel objet de l'île Battle Royale. Utilisez le pouvoir du « One For All » et donnez un puissant coup de poing pour détruire les structures et les adversaires.

Trouvez le coup de poing de Deku dans les ravitaillements d'All Might et les distributeurs automatiques My Hero Academia.

LA CAVALERIE EST LÀ !

Si vous voulez être un vrai héros, vous devez triompher au combat. Heureusement, All Might est là pour vous aider. All Might apporte du butin partout sur l'île avec le sourire, alors ouvrez l'œil et cherchez des ravitaillements d'All Might tombant du ciel !

DÉPASSEZ VOS LIMITES AVEC LE TERRAIN D'ENTRAÎNEMENT DE HÉROS

Donnez-vous à fond sur l'île Terrain d'entraînement de héros créée par l'équipe de Zen Creative. Vous y apprendrez à déchaîner vos pouvoirs au service de la justice. Choisissez une des trois classes, participez à des combats en équipe dans deux arènes différentes et utilisez le coup de poing de Deku.

Dans le Terrain d'entraînement de héros, vous obtenez des points de sauvetage en effectuant des éliminations ou en capturant des zones de sauvetage qui apparaîtront de façon périodique dans l'arène. Une élimination accorde un point à l'équipe du joueur qui l'a effectuée. Si un joueur parvient à tenir sa position dans une zone de sauvetage pendant le temps indiqué, cinq points sont accordés à son équipe. La première équipe à atteindre 100 points l'emporte !

Pour vous rendre dans le Terrain d'entraînement de héros, sélectionnez « Terrain d'entraînement de héros » dans le menu découvrir ou entrez le code d'île suivant : 6917-7775-5190.

TOUT LE MONDE PEUT DEVENIR UN HÉROS

Quatre héros de My Hero Academia arrivent dans la boutique d'objets de Fortnite le 16 décembre 2022 à 13h00 (CET) :

IZUKU MIDORIYA

Grâce à All Might, Izuku Midoriya a découvert qu'il avait l'étoffe d'un vrai héros et hérité de l'Alter One For All. Il est inscrit au Lycée Yuei et est en bonne voie pour devenir un grand héros qui sauve les gens avec le sourire. Équipez-vous de son style alternatif Revêtement intégral grâce à son emote intégrée.

L'accessoire de dos Figurine d'All Might est inclus avec la tenue Izuku Midoriya. Cette figurine d'All Might réactive vous encouragera à chaque élimination. Vous pouvez également vous équiper de la pioche Hache du Fouet noir.

ALL MIGHT

Le Symbole de la paix et mentor de Midoriya, All Might est là ! Libérez votre puissance intérieure et passez de son apparence normale à son style de héros grâce à l'emote intégrée de la tenue All Might. De plus, l'impossible ne paraît pas si terrible avec l'accessoire de dos Proviseur Nezu inclus avec la tenue ! La pioche All Smite va également parfaitement avec la tenue.

KATSUKI BAKUGO

Ami d'enfance, camarade du Lycée Yuei et rival de Midoriya, Katsuki Bakugo veut aussi devenir le plus grand des héros grâce à son talent naturel pour le combat. Équipez-vous en fonction de la saison avec son style alternatif Costume de héros. L'accessoire de dos Grenade à dos inclus avec la tenue est parfait pour le combat et la pioche Masse fragmenteuse est conçu pour aller avec la tenue.

OCHACO URARAKA

Abandonner le combat est tout sauf envisageable pour Ochaco Uraraka. C'est une élève de la Seconde A du Lycée Yuei qui souhaite sauver les gens, mais aussi les héros. Si vous avez besoin de vous déplacer rapidement, l'accessoire de dos Lévitateur d'Uravity inclus avec la tenue est le choix parfait. La pioche Broyeur d'Uravity va également avec la tenue.

MONTREZ LES MUSCLES !

Célébrez vos Victoires royales en montrant les muscles grâce à l'emote Symbole de la paix et faites chauffer votre cerveau avec l'emote Analyse de héros.

Les emotes Alter d'Izuku, Analyse de héros, Transformation en All Might et Symbole de la paix en action.

Tout va bien se passer. Vous savez pourquoi ? Parce que My Hero Academia est là !