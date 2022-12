Xbox : le prix des jeux exclusifs va augmenter !

Au lancement des PlayStation 5 et Xbox Series X|S il y a deux ans, les constructeurs affirmaient que développer des jeux vidéo coûtait de plus en plus cher. Certains studios ont alors augmenté leurs prix de vente, comme Sony, Take-Two ou encore Ubisoft plus récemment. Phil Spencer expliquait à l'époque qu'il ne voyait pas l'utilité de faire de même, et pourtant...

Microsoft vient en effet d'annoncer que le prix de vente recommandé de ses jeux Xbox Series X|S exclusifs va passer de 60 $ à 70 $, une hausse de 10 $ qui devrait être similaire en euros chez nous (transformant le prix en 80 €). Cela concernera des titres comme Forza Motorsport, Redfall ou encore Starfield, qui seront affichés à 69,99 $ au lancement, donc 79,99 € ici. Un porte-parole de Microsoft explique ainsi à IGN :

Le prix reflète le contenu, l'échelle et la complexité technique de ces jeux. Comme pour tous les jeux développés par nos équipes chez Xbox, ils seront également disponibles dans le Game Pass le jour même de leur lancement.

Des jeux plus grands, plus beaux, plus longs à développer et donc plus chers, voici comment Microsoft explique cette hausse de prix. Au final, le constructeur ne fait que s'aligner sur la concurrence et rappelle au passage que le Game Pass est quand même le service idéal pour les gros joueurs sur PC ou Xbox, l'abonnement coûtant pour rappel 29,99 € pour trois mois via Amazon, avec des exclusivités day one et pas mal d'autres jeux de studios tiers. Mais rien ne dit que le prix de l'abonnement ne va pas lui aussi augmenter à l'avenir.