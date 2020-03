Call of Duty: Mobile, le mode Zombies va être retiré du jeu, les développeurs s'expliquent

Le mode Multijoueur a beau être le nerf de la guerre des Call of Duty depuis plus d'une décennie, beaucoup de joueurs ne jurent que par le mode Zombies. C'est sans surprise que cette expérience a été ajoutée à Call of Duty: Mobile, et ce dès sa Saison 2 en fin d'année dernière.



Les développeurs de chez TiMi n'ont cependant pas été convaincus par la réception de ce mode, et plutôt que redresser la barre rapidement, ils ont pris la décision de le supprimer de Call of Duty: Mobile.

L'une des questions les plus fréquemment posées sur ces mises à jour est « qu'en est-il du mode Zombies ? » Aujourd'hui, après une réflexion approfondie, nous avons décidé que le mode Zombies sera supprimé le 25 mars. Nous avions toujours dit qu'il était limité dans le temps, mais sans date de fin explicite. Nous voulions voir la réception, voir les commentaires et voir comment nous pouvions potentiellement façonner le mode pour l'avenir. Cependant, le mode n'a tout simplement pas atteint le niveau de qualité que nous désirions. La deuxième carte, Nacht Der Untoten, n'est pas non plus sortie pour la version globale. Nous pourrons le faire revenir, avec Nacht Der Untoten, une fois que nous serons assurés qu'il a de suffisantes qualités, mais pour l'instant nous nous concentrerons sur le développement des modes Multijoueur, Battle Royale et Classé.

Vous l'avez lu, ils n'excluent pas de le faire revenir plus tard, quand les autres modes seront installés et qu'ils auront les bonnes idées et techniques pour consolider le gameplay des parties en Zombies. Mais à compter du 25 mars, vous pouvez dire adieu aux morts-vivants sur mobiles jusqu'à nouvel ordre.

Lire aussi : Call of Duty: Mobile, nouvelle carte, talent R.U.C.H.E. et Pass de Combat pour l'arrivée de la Saison 4