Call of Duty: Mobile, nouvelle carte, talent R.U.C.H.E. et Pass de Combat pour l'arrivée de la Saison 4

Call of Duty: Mobile est loin d'être un épisode annexe pour la saga, alors qu'Activision veut concentrer une partie de ses activités vers les smartphones et les tablettes. Les développeurs de chez TiMi continuent donc à le soutenir très activement en sortant une nouvelle vague de contenus sur iOS et Android.



La nouvelle Saison est arrivée, préparez-vous au déploiement :



✔️ Nouveau Passe de Combat : ????️Désavoué

✔️ Nouveau personnage : ????Soap

✔️ Nouvelle carte : ????Cage

✔️ Nouveau talent d'agent : ????R.U.C.H.E.



Le combat continue sur #CODMobile ! pic.twitter.com/HwYZRGVyER — Call of Duty: Mobile France (@CODMobileFR) March 3, 2020

La Saison 4, baptisée Désavoué, introduit une nouvelle carte multijoueur entièrement inédite, Cage, prenant place dans des infrastructures en construction. Elle ajoute sinon une compétence d'opérateur, R.U.C.H.E., qui pose des mines de proximité déployant des nano-drones en forme d'abeilles.

Principe de saison oblige, c'est aussi le moment pour Call of Duty: Mobile d'accueillir un nouveau Pass de Combat, avec des récompenses gratuites, mais aussi une déclinaison Premium. Cette dernière débloque l'agent Soap dès le premier palier, et, plus tard, une nouvelle opératrice, la Traqueuse Urbaine, le couteau camouflage arc-en-ciel et le mortel RUS-79U Viking.

Lieu : ???? Cage

Modes : ✅ Match à mort par équipe ✅ Mêlée générale

???? Nouvelle carte disponible dans #CODMobile le 01/03. pic.twitter.com/iy04AHMD21 — Call of Duty: Mobile France (@CODMobileFR) March 2, 2020





Call of Duty: Mobile peut toujours être téléchargé gratuitement sur iOS et Android.