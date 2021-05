Call of Duty: Mobile vire Far West pour la Saison 4 Méprises et Brûlures, carte, armes, modes et Guerre des Clans en approche

Call of Duty: Mobile a récemment accueilli Rambo et John McClane à l'occasion d'une opération spéciale autour des films d'action des années 80 pour tous les jeux du moment. Mais Activision n'en a pas oublié ses habituelles tribulations et prévoit de lancer cette semaine la Saison 4 sur iOS et Android.

Méprises et Brûlures sera disponible le jeudi 27 mai à 2h00 et introduira comme toujours son lot de nouveautés, sur le thème du Far West. Préparez-vous à profiter d'une version mise à jour du mode Duel en 1v1, du mode limité et inédit Emparez-vous de l'Or, de la map Dome issue de Call of Duty: Modern Warfare 3, du pistolet Holger 26 ou du fusil MK2, d'un Passe de Combat avec 50 niveaux de récompenses, de l'évènement Poursuite de Midi et même d'une fonctionnalité originale de Guerre des Clans venant suppléer les Séries Classées. Cela fait beaucoup d'un coup, mais tout est détaillé ci-dessous et également présenté en vidéo.

La Guerre des Clans – Avec ce tout nouvel évènement compétitif qui se déroule parallèlement à chaque Séries Classées, les joueurs peuvent progresser jusqu'au sommet du classement grâce à une série d'évènements pour capturer des emplacements. Chaque semaine, les clans peuvent affronter 5 autres clans pour une chance de gagner des prix, dont une monnaie de clan qu'ils peuvent utiliser pour acquérir des objets spéciaux dans la boutique du clan.

1v1 Duel – Une nouvelle version optimisée du Duel 1v1 disponible pour une durée limitée (jusqu'au 26 mai) avec un set de balles illimitées dans le thème du Far West. Les joueurs peuvent aussi utiliser les talents d'agents sur les séries de points dans un évènement de confrontation.



Emparez-vous de l'Or – Disponible pour une durée limitée, ce mode ajoute une touche Far West à Capture du Drapeau en exigeant des joueurs qu'ils attrapent de l'or à la place

Évènement de marque – Dans « Poursuite de Midi » les joueurs forment une faction pour traquer une diligence pleine de braqueurs de banque dans cette chasse sans issue, débloquant ainsi des emplacements et gagnant de l'E-XP et des récompenses à thème en même temps. Cet évènement saisonnier sera lancé plus tard dans la saison le 11 juin.

La Balance des armes – L'équipe a lancé un passe approfondi de balance des armes avec une mise à jour basé sur les retours de la communauté. Plusieurs armes différentes dans toutes les catégories, dont les NA-45, QXR, HBRa3 et Man-O-War, ont été ajustées pour le bénéfice de tous les joueurs. Pour plus d'informations, rendez-vous ici.

Le World Championship 2021 – Le premier round des World Championship 2021 débute le 3 juin. Les joueurs qui souhaitent participer aux World Championship 2021 peuvent avoir accès à plus d'informations ici.

