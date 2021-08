PUBG: New State étoffe son lore avec la cinématique La Chute de Troi

Krafton voit grand avec la franchise PUBG, il lancera plus tard dans l'année PUBG: New State, nouveau jeu free-to-play sur mobiles qui nous emmènera sur la carte futuriste de Troi. Et justement, le studio dévoile aujourd'hui un nouveau contenu narratif, La Chute de Troi (Fall of Troi), à admirer en vidéo juste ici :

La Chute de Troi est donc une cinématique narrative prenant place dans le PUBG Universe et qui se déroule 30 ans dans le futur, quelques heures avant la chute de Troi. L'occasion de découvrir les factions qui s'affrontent dans cette ville et le Masque d'or, et surtout de comprendre comment la ville est devenue un champ de bataille, que les joueurs exploreront dans le jeu. La musique est par ailleurs produite en collaboration avec Ice Nine Kills, pour en prendre plein les oreilles.

La Chute de Troi fait suite aux autres contenus du PUBG Universe, avec pour rappel le court-métrage en live-action Ground Zero et la série documentaire Mysteries Unknown: Birth of the Battlegrounds. C'est loin d'être terminé, car Krafton a annoncé récemment un projet animé en collaboration avec Adi Shankar (Castlevania sur Netflix). PUBG: New State est pour rappel attendu dans le courant de l'année 2021 sur iOS (App Store) et Android (Google Play Store). Vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon.