PUBG : un projet animé dans l'univers du Battle Royale annoncé, en collaboration avec Adi Shankar (Castlevania)

Entre PUBG: New State, The Callisto Protocol ou même le court-métrage live-action Ground Zero, Krafton est en train de concevoir un véritable univers transmédia autour de la licence PlayerUnknown's Battlegrounds. Et il va aller encore plus loin grâce à un partenariat avec Adi Shankar, producteur des séries animées Netflix Castlevania et Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix.

Les deux parties vont travailler ensemble sur un « projet animé » de nature inconnue, qui pourrait aussi bien être un film d'animation qu'une série pour le web ou un court-métrage.



« En tant que joueur, j'écrase la concurrence dans les champs de bataille depuis la sortie de PUBG en 2017. Je suis reconnaissant envers KRAFTON pour la confiance qu'ils m'ont accordée pour réaliser ma vision en tant que cinéaste et je suis ravi d'entreprendre ce voyage avec eux », a déclaré Adi Shankar. « Pour moi, ce projet d'animation représente une autre étape dans l'évolution de la réparation du pont incendié entre l'industrie des jeux et Hollywood. J'ai hâte de révéler à tout le monde à quoi ressemble un dîner à base poulet. »

« En plus du développement continu de contenu in-game novateur et engageant pour PUBG, notre partenariat avec Adi Shankar représente une étape dans notre stratégie plus large d'expansion de l'univers PUBG en une franchise multimédia », a déclaré CH Kim, PDG de KRAFTON, Inc. « Nous sommes ravis de travailler avec Shankar pour explorer et réaliser un monde qui donne vie au jeu pour nos fans. Nous sommes impatients de partager plus sur ce projet animé dans un proche avenir. »