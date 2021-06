PUBG : la mise à jour 12.2 dévoilée avec la nouvelle carte TAGEO et un court-métrage en live-action

Krafton l'avait dit, les joueurs vont avoir droit à de la nouveauté tout au long de l'année 2021 dans PlayerUnknown's Battlegrounds. Et cela commence avec l'imminente mise à jour 12.2 qui rajoutera une nouvelle carte TAEGO et un nouveau Survivor Pass qui va avec, mais avant cela, les fans peuvent déjà découvrir le court-métrage en live-action Ground Zero :

Ce film court d'une petite dizaine de minutes met en scène l'acteur Don Lee (Dernier train pour Busan, Eternals), qui incarne ici un prisonnier devant s'échapper de la prison d'Hosan de TAEGO, c'est le nom de la nouvelle map 8x8 qui est au cœur de cette mise à jour 12.2. Elle sera introduite la semaine prochaine avec le Survivor Pass: TAEGO qui rajoutera du contenu cosmétique et nous emmènera dans la Corée du Sud des années 80. Voici ce que rajoutera le patch :

Bienvenue à TAEGO - Comme l'avait initialement laissé entendre le plan de développement PUBG 2021 du mois dernier, TAEGO (anciennement connue sous le nom de Codename : Tiger) place les joueurs dans la Corée du Sud des années 1980 alors qu'ils s'affrontent dans des paysages vastes et variés, allant des vastes champs de roseaux aux quartiers étroits de la prison de Hosan. Première nouvelle carte 8x8 depuis plusieurs années, TAEGO possède également des caractéristiques uniques et exclusives à cette carte, notamment le Comeback BR (un mécanisme de seconde chance) et le Self AED (un objet d'auto-réanimation). Présentation du « Survivor Pass: TAEGO » - Le thème de ce Survivor Pass est fortement inspiré de la nouvelle carte, TAEGO. À partir du 7 juillet sur PC et du 15 juillet sur console, les joueurs peuvent gagner diverses récompenses en progressant dans les 50 niveaux. Mais ce n'est pas tout. Les joueurs qui jouent au-delà du niveau 50 peuvent gagner des récompenses bonus, notamment des médailles, des emblèmes et des G-Coin. Conduisez avec style avec le Pony Coupe de Hyundai - Krafton s'est associé à Hyundai pour apporter le premier concept-car de la société, le Pony Coupe, à PUBG. Disponible exclusivement sur la carte TAEGO, le Pony Coupe est doté d'une transmission intégrale pour un meilleur contrôle sur les différents terrains de TAEGO. Le Pony Coupe a été conçu par le maître designer automobile Giorgetto Giugiaro et a été présenté pour la première fois en 1974.

Comme Krafton l'indique, la mise à jour 12.2 sera lancée dans PUBG le 7 juillet prochain sur PC, puis le 15 juillet sur consoles. Les plus motivés peuvent déjà découvrir ce contenu sur le serveur de test PC. Vous pouvez acheter PlayerUnknown's Battlegrounds à 5,90 € sur Amazon.