PUBG : Saison 12, remaster de Miramar, nouvelles cartes, Krafton dévoile ses plans pour 2021

Krafton ne lâche évidemment pas le développement de PlayerUnknown's Battlegrounds sur ordinateurs et consoles. Mais aujourd'hui, le studio a décidé de dévoiler de nombreuses informations concernant son Battle Royale, de quoi faire saliver les fans des projets qui arriveront ces prochains mois.

Les joueurs de PUBG pourront ainsi découvrir la Saison 12 à partir du 2 juin prochain, rajoutant du contenu cosmétique, mais également une mise à jour graphique de la carte Miramar, avec des technologies similaires à celles utilisées sur Paramo et Haven. Plus tard dans l'année, deux nouvelles maps feront leur apparition dans le Battle Royale et les joueurs pourront également découvrir de nouvelles motos tout-terrain grâce à une collaboration avec le préparateur El Solitario. Cela sera accompagné d'un nouveau mode course en solo ou en escouade pour s'affronter sur deux roues entre joueurs. Voici ce qui attend les joueurs de PUBG en 2021 :

Plan de développement PUBG 2021 : Au début du mois de juin, la carte Miramar recevra une mise à jour graphique complète. La société a également annoncé que PUBG recevra deux cartes 8x8 inédites respectivement au troisième trimestre 2021 et au quatrième trimestre 2021/quatrième trimestre 2022. Miramar mis à jour (PC : 2 juin, consoles : 10 juin) - Cette carte a connu un léger rafraîchissement en 2019 avec l'introduction de nouvelles esthétiques et d'éléments de lore. Cet été cependant, Miramar bénéficiera d'une mise à jour graphique majeure qui exploitera les nouvelles technologies employées par Krafton dans des cartes récentes comme Paramo et Haven. La carte sera disponible dans le cadre de la mise à jour de la saison 12.1 de PUBG. Nouvelle carte - « Codename: Tiger » (Q3 2021) - Après la refonte de Miramar, Krafton va sortir son premier nouveau champ de bataille 8x8 depuis 2018. « Tiger » présentera de nombreux aspects fondamentaux auxquels les fans sont habitués avec les nouvelles cartes PUBG. Cependant, elle introduira une nouvelle mécanique de gameplay majeure dans PUBG : la possibilité pour les joueurs de revenir au combat après une première défaite. Nouvelle carte - « Codename : Kiki » (Q4 2021 ou Q1 2022) - Plus tard cette année ou au début de 2022, Krafton prévoit de sortir sa quatrième carte PUBG 8x8 - « Codename : Kiki ». Cette carte présentera un ensemble diversifié de lieux, des laboratoires souterrains mystérieux et des gratte-ciel gigantesques, aux marécages et aux bâtiments sous-marins. Alors que la carte est encore en début de développement, Krafton prévoit de partager des détails supplémentaires plus tard dans l'année. PUBG x El Solitario : Krafton a récemment révélé sa collaboration avec El Solitario, l'entreprise populaire de motos basée en Espagne qui fait activement progresser la culture de la moto classique dans toute l'Europe. Pour célébrer l'instinct des deux entreprises à relever de nouveaux défis et à créer leurs propres tendances, Krafton introduira les populaires motos tout-terrain « Desert Wolves » d'El Solitario et des tenues à thème dans PUBG du 1er juin au 30 décembre. Mode course contre la montre : Pour accompagner la collaboration de PUBG avec El Solitario, un nouveau mode course sera disponible pour jouer contre la montre. Ce mode, disponible sur Miramar, propose deux types de course distinctes : solo et escouade (jusqu'à quatre joueurs). Les joueurs qui possèdent le skin de véhicule El Solitario Desert Wolves verront celui-ci automatiquement appliqué au véhicule Motor Bike.

Le mode Course sera disponible du 2 au 14 juin sur PC et du 10 au 21 juin sur consoles. Saison 12.1 : En plus de présenter le remastered de Miramar lors de sa sortie sur PC le 2 juin et sur consoles le 10 juin, la saison 12 introduira également une nouvelle saison de classement, des options de personnalisation étendues, une nouvelle arme et un nouveau véhicule. Nouvelle saison classée - La mise à jour 12.1 marque le début d'une nouvelle saison classée, ce qui signifie que toutes les récompenses obtenues pendant la saison classée 11 seront automatiquement ajoutées à l'inventaire des joueurs lorsque la saison 12 sera mise en ligne le 2 juin. Tout comme la saison classée 11, la saison classée 12 se déroulera sur une période de deux mois.

- La mise à jour 12.1 marque le début d'une nouvelle saison classée, ce qui signifie que toutes les récompenses obtenues pendant la saison classée 11 seront automatiquement ajoutées à l'inventaire des joueurs lorsque la saison 12 sera mise en ligne le 2 juin. Tout comme la saison classée 11, la saison classée 12 se déroulera sur une période de deux mois. Système d'amélioration des skins d'armes - Le nouveau système d'amélioration des skins d'armes fera ses débuts dans la version 12.1, permettant aux joueurs de faire évoluer l'esthétique de certains skins d'armes en consommant des matériaux et des biens spécifiques en jeu. Acquis dans la Lucky Box des skins d'armes, ces skins d'armes évolutifs gagneront de nouvelles caractéristiques au fur et à mesure de leur montée en niveau.

- Le nouveau système d'amélioration des skins d'armes fera ses débuts dans la version 12.1, permettant aux joueurs de faire évoluer l'esthétique de certains skins d'armes en consommant des matériaux et des biens spécifiques en jeu. Acquis dans la Lucky Box des skins d'armes, ces skins d'armes évolutifs gagneront de nouvelles caractéristiques au fur et à mesure de leur montée en niveau. Nouvelle arme - Lynx AMR - Disponible dans les care packages dans les matchs normaux de Miramar, le Lynx L6 est le premier fusil anti-char de PUBG. Ce fusil semi-automatique est capable de perforer les équipements militaires, et les joueurs ou véhicules blindés. Destiné à contrer les véhicules, le L6 reste un fusil de sniper efficace contre les joueurs lorsqu'il est utilisé à bon escient.

- Disponible dans les care packages dans les matchs normaux de Miramar, le Lynx L6 est le premier fusil anti-char de PUBG. Ce fusil semi-automatique est capable de perforer les équipements militaires, et les joueurs ou véhicules blindés. Destiné à contrer les véhicules, le L6 reste un fusil de sniper efficace contre les joueurs lorsqu'il est utilisé à bon escient. Nouveau véhicule - Quad - Disponible sur Miramar, ce véhicule tout-terrain (VTT) est équipé de quatre pneus basse pression. Le siège du conducteur est conçu pour être chevauché par l'opérateur, avec un guidon pour contrôler la direction. Il est conçu sur le modèle d'un véhicule tout-terrain de course, mais comprend un siège arrière pour transporter votre coéquipier.

- Disponible sur Miramar, ce véhicule tout-terrain (VTT) est équipé de quatre pneus basse pression. Le siège du conducteur est conçu pour être chevauché par l'opérateur, avec un guidon pour contrôler la direction. Il est conçu sur le modèle d'un véhicule tout-terrain de course, mais comprend un siège arrière pour transporter votre coéquipier. Lobby Ball - En attendant sur l'île de départ qu'un match commence, les joueurs trouveront désormais un ballon de foot qu'ils pourront taper avec d'autres Survivants. Les joueurs peuvent dribbler, passer et dribbler le ballon de foot pendant qu'ils attendent, ou même coordonner une petite partie de foot s'ils le souhaitent.

La Saison 12 de PlayerUnknown's Battlegrounds sera disponible à partir du 2 juin prochain sur PC, et elle arrivera le 10 juin sur PS4, Xbox One et Stadia. Sur ordinateurs, le serveur de test a déjà été mis à jour pour découvrir ces nouveautés. Vous pouvez acheter PUBG à 5,99 € sur Amazon.