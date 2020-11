Vampire: The Masquerade, un Battle Royale développé par des anciens de Massive Entertainment et IO Interactive

La franchise Vampire: The Masquerade est particulièrement populaire depuis quelques années dans le milieu des jeux vidéo, Draw Distance a sorti les jeux narratifs Vampire: The Masquerade - Coteries of New York et Shadows of New York, Big Bad Wolf Studios nous a teasé Vampire: The Masquerade - Swansong et Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 se fait lui aussi attendre malgré des difficultés en interne. Et c'est loin d'être terminé.

Sharkmob vient en effet de dévoiler cette semaine un teaser pour son premier jeu, qui n'a pas de titre, mais il s'agira d'un Battle Royale dans l'univers de Vampire: La Mascarade, attendu dans la seconde moitié de l'année 2021 sur des plateformes encore inconnues, mais dont voici la présentation :

Découvrez la prochaine évolution passionnante des jeux d'action multijoueurs Battle Royale se déroulant dans l'univers culte classique Vampire: The Masquerade, où des sectes de vampires sont en guerre dans les rues et sur les toits de Prague. Choisissez votre style de jeu, jouez en solo ou ensemble, affrontez vos rivaux et l'Entité hostile qui est déterminée à exterminer tous les vampires. Utilisez vos pouvoirs surnaturels, vos armes et votre sang pour devenir plus fort afin de chasser, combattre et survivre la nuit.

Sharkmob a beau avoir été fondé en 2017, c'est déjà un studio à suivre, car il est essentiellement composé d'anciens membres d'IO Interactive (Hitman) et Massive Entertainment (The Division). Basé en Suède, il développe actuellement ce Battle Royale avec des vampires, mais également deux autres titres, à Malmö et dans ses locaux de Londres, « des projets hautement ambitieux, à la qualité AAA et utilisant l'Unreal Engine », avec l'accent mis sur l'action et l'expérience en ligne. Vous pouvez précommander Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 en First Blood Edition à 69,99 € sur Amazon.fr.