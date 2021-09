Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, le Battle Royale déboule sur PS5 !

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt est un free-to-play, un Battle Royale actuellement disponible sur PC. Le Showcase de Sony Interactive Entertainment a exhibé ce titre décalé pour annoncer sa venue sur PS5. Des monstres... Des pouvoirs survoltés... Pour émoustiller les joueurs adorant les univers lugubres, une bande-annonce a été partagée.

Un point rapide est fait sur ce portage :

Depuis que nous avons annoncé Bloodhunt plus tôt cette année, de nombreux joueurs nous ont demandé une version PlayStation du jeu. Pour cette raison, nous sommes ravis de vous annoncer que nous nous associons à Sony pour faire venir Bloodhunt sur PS5.

Bloodhunt est un Battle Royale en free-to-play à la troisième personne se déroulant dans l’univers de Vampire : La Mascarade. L’histoire vous emmène dans la vieille ville de Prague, où des factions rivales de vampires sont en émoi après une trahison infâme. Les deux factions sont dans le viseur d’une société secrète connue sous le nom de l’Entité, qui a juré de tous les annihiler. Ainsi, il faudra faire appel à toute votre intelligence, vos armes et vos pouvoirs surnaturels pour devenir le maître de la nuit et rétablir la mascarade.

Bloodhunt

Il existe plusieurs clans dans Bloodhunt. Les vampires du clan Toréador semblent être tout ce que les jeunes humains contemporains aspirent à devenir, mais leur talent et leur beauté cachent de véritables chasseurs. Ceux du clan Brujah sont des visionnaires agressifs et des rebelles vindicatifs. Ces vampires se laissent guider par leur colère et leur manque de sang-froid. Pour finir, les membres du clan Nosferatu prospèrent dans l’ombre et possèdent des espions là où on s’y attend le moins.

Chaque clan est représenté par deux archétypes vampiriques avec leurs propres capacités et pouvoirs, ce qui permet une grande variété de styles de jeu. Tous les vampires profitent de compétences de déplacement inégalées, que ce soit pour escalader les bâtiments, défier la gravité ou encore frapper depuis n’importe où. Cela laisse place à des stratégies encore plus créatives et à des combats uniques.

Bloodhunt offre également des fonctions de personnalisation approfondies qui permettent aux joueurs de créer les vampires de leurs rêves. Le jeu propose une grande variété de vêtements, de tatouages, de piercings, de bijoux, de coiffures, de maquillages, et plus encore, dans des styles de mode et de tendances variés. De nombreux éléments de personnalisation seront disponibles par le biais du Battle Pass, ainsi que dans la boutique en jeu.

Bloodhunt

Sur PS5, Bloodhunt tourne à 60 IPS et tire pleinement profit des fonctionnalités de la manette sans fil DualSense. Grâce à la résistance variable des gâchettes adaptatives, vous pourrez ressentir la différence de calibre selon les armes.

Nous comptons également faire appel à toutes les subtilités de l’audio 3D pour proposer au joueur une immersion totale. Cela vous donnera également un avantage lorsque vous chasserez votre proie, en vous aidant à repérer l’endroit d’où proviennent les cris, les coups de feu et les ennemis.

Il est à noter que la vieille ville de Prague est très détaillée dans Bloodhunt. Elle bénéficie d’un grand nombre de textures et modèles 3D uniques. Le SSD ultra-rapide de la PS5, quant à lui, nous permet de donner vie à notre vision d’une belle ville.

Bloodhunt

Nous aurons très bientôt plus d’informations à partager avec vous sur la version PS5 du jeu. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre site web et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le jeu. À la prochaine. Rendez-vous à la nuit tombée !