My Hero Academia: Ultra Rumble, le Battle Royale officialisé dans une première bande-annonce, 28 minutes de gameplay partagées

La semaine dernière, les fuites du Weekly Shonen Jump nous ont appris l'annonce dans son dernier numéro sortant officiellement ce lundi d'un nouveau jeu avec les super-héros phares de l'éditeur, My Hero Academia: Ultra Rumble. Bandai Namco a ainsi dévoilé ce nouveau projet développé à destination des PS4, Xbox One, Switch et PC ces dernières heures avec pour commencer une bande-annonce présentant ce qui nous attend dans ce Battle Royale free-to-play à 24 joueurs en simultanée et en équipe, avec au passage l'ouverture d'un site officiel.

Comme vous pouvez le constater, l'arène reprendra les décors de l'un des premiers arcs du manga et de l'anime, au sein d'une infrastructure d'entraînement du Lycée Yuei. Ici, pas Top 1 à effectuer, puisque le travail d'équipe sera de rigueur, les 24 joueurs étant répartis dans 3 teams de 8 joueurs, il faudra donc compter sur les Alters de chacun pour survivre. Un système de cartes de compétence permettra d'améliorer ces derniers, elles qui seront disséminées à travers la map. Et puisqu'il s'agit de My Hero Academia et que les décors servent à la base à s'entraîner à des situations de sauvetage lors de catastrophes, des citoyens seront à sauver ou attaquer en fonction des personnages incarnés.

Ainsi, pour la bêta fermée japonaise qui aura lieu sur PS4 du 2 au 6 février, 12 d'entre eux seront jouables, à savoir Izuku Midoriya, Katsuki Bakugō, Ochaco Uraraka, Shōto Todoroki, Tsuyu Asui, Cementoss, All Might, Mt. Lady, Tomura Shigaraki, Dabi, Himiko Toga et Mr. Compress.

Et en plus de visuels à découvrir en page suivante, l'éditeur a diffusé pas moins de 28 minutes de gameplay, de quoi se faire une bonne idée du projet.

Si vous préférez de la baston plus traditionnelle en arène, My Hero One's Justice 2 est vendu 42,49 € sur PC par Gamesplanet et n'a pas fini de faire parler de lui puisque trois autres personnages jouables sont encore attendus.