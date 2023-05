My Hero Ultra Rumble : une bêta ouverte annoncée sur PS4 dans un trailer qui tabasse

En voilà un qui avait disparu des radars depuis un bon moment. Après un My Hero One's Justice 2 qui a eu droit à deux Season Pass enrichissant son roster en surfant sur le succès de l'anime (toujours disponible sur Amazon), c'est un certain My Hero Academia: Ultra Rumble ou simplement My Hero Ultra Rumble en Occident qui avait été introduit l'an dernier. Ce free-to-play est pour rappel un Battle Royale opposant trois équipes de 8 joueurs dans une arène et, en plus de sa localisation, nous avions appris l'été dernier la tenue d'une bêta fermée sur PS4. Eh bien, c'est désormais une période d'accès sans restriction qui est annoncée.

Bande-annonce en anglais

Encore une fois réservée aux joueurs PS4, cette bêta ouverte proposera trois personnages jouables supplémentaires pour un total de 15, dont les techniques sont introduites dans la vidéo du jour, rappelant également les principales spécificités du jeu. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger le client via le PlayStation Store en attendant les deux sessions qui auront lieu le vendredi 26 mai de 4h00 à 12h00 puis du samedi 27 mai à 4h00 au vendredi 2 juin à 8h00. Et pour votre confort auditif, n'hésitez pas à regarder la vidéo en japonais un peu plus bas...

Personnages jouables All Might

Bakugo Katsuki

Cementoss

Dabi

Denki Kaminari (Nouveau)

Himiko Toga

Itsuka Kendo (Nouveau)

Midoriya Izuku

Mr. Compress

Mt. Lady

Tenya Iida (Nouveau)

Todoroki Shoto

Tomura Shigaraki

Tsuyu Asui

Uraraka Ochaco

Bande-annonce en japonais sous-titré

My Hero Ultra Rumble est attendu sur PS4, Xbox One, Switch et PC (Steam), sans plus de précision. Oui, la version Xbox Series X|S n'apparaît plus sur le site officiel de Bandai Namco, même si les consoles pourront le faire tourner.

Mise à jour : la vidéo japonaise a été remplacée par celle de la chaîne européenne, avec des sous-titres français et toujours l'audio dans la langue de Mishima, confirmant à la fin qu'il n'est plus question de Xbox Series X|S.