My Hero Ultra Rumble : une sortie imminente surprise et de nouveaux héros pour le Battle Royale

C'est en janvier 2022 qu'était annoncé officiellement My Hero Ultra Rumble, un Battle Royale free-to-play dans l'univers de My Hero Academia développé par Byking, dont la sortie occidentale n'a été confirmée que plusieurs mois après en juillet. Pour autant, nous ne savions toujours pas quand il finirait par voir le jour, même si sa bêta ouverte organisée sur PS4 en mai dernier était un signe que le développement progressait bien. Pour l'ouverture du Tokyo Game Show 2023, Bandai Namco dévoile enfin une date et elle toute proche !

Bande-annonce en anglais

My Hero Ultra Rumble sera donc disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC dès la semaine prochaine, le jeudi 28 septembre. Ce jeu proposera pour rappel des affrontements en équipes de trois joueurs contre sept teams adverses, avec tout un tas d'éléments de personnalisation (costumes, emotes, etc.) pour nos vilains et héros préférés. À ce sujet, la bande-annonce qui a été diffusée en officialise trois de plus : le dur à cuir Eijirō Kirishima, la créatrice Momo Yaoyorozu et Ibara Shiozaki avec ses ronces. Ils rejoignent tous ceux déjà inclus dans les phases de bêta et de nouveaux seront ajoutés lors de chaque saison.

Bande-annonce en japonais

Vous pouvez revoir ci-dessous la présentation qui a eu lieu sur le salon, avec du gameplay inédit.

