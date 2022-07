My Hero Ultra Rumble : le Battle Royale free-to-play confirmé pour l'Occident, une bêta fermée PS4 en approche

La licence My Hero Academia est toujours aussi forte, alors pas étonnant de voir Bandai Namco Games continuer à capitaliser dessus. Il a ainsi annoncé cette année My Hero Academia: Ultra Rumble, un Battle Royale en free-to-play pensé pour les parties en ligne incluant jusqu'à 24 joueurs, répartis en 8 équipes de 3.

La première bande-annonce nous avait dévoilé un jeu d'action rapide et explosif, dans lequel nous pourrons incarner différents personnages pour tirer le meilleur parti de leur force et de leur Alter. Le projet était pour le moment prévu uniquement au Japon, mais bonne nouvelle, l'éditeur a profité de l'Anime Expo 2022 pour confirmer qu'il verra aussi le jour gratuitement en Occident sur PC via Steam, Switch, PS4, Xbox One et Xbox Series X|S, sous le nom de My Hero Ultra Rumble.

Pas plus d'informations pour le moment sur la date de sortie, mais vous pouvez vous inscrire pour tenter de participer à la bêta fermée sur PS4 via le site officiel. À par ça, My Hero One's Justice 2 est disponible à partir de 23,16 € sur Amazon.fr.