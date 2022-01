My Hero Academia: Ultra Rumble, un free-to-play inattendu annoncé sur PC et consoles !

Les jeux multijoueurs inspirés d'anime ou mangas connus seront-ils la nouvelle lubie de Bandai Namco Games ? Après l'original Dragon Ball: The Breakers, l'éditeur vient d'annoncer dans les colonnes du dernier Weekly Jump un certain My Hero Academia: Ultra Rumble.



Oui, il s'agit bien d'un Battle Royale en free-to-play dans l'univers de MHA, dévoilé alors même que le jeu de combat My Hero One's Justice 2 (disponible à partir de 37,47 € sur Amazon.fr) n'en a pas fini avec son Season Pass 2. Il proposera des parties en ligne à 24 joueurs où l'objectif sera visiblement d'être le dernier survivant et où nous pourrons incarner Deku, Bakugo, Shoto, All Might et bien d'autres encore.

Les détails sur le gameplay, le roster et la date de sortie seront donnés plus tard, mais une bêta fermée devrait rapidement nous permettre d'essayer le concept. My Hero Academia: Ultra Rumble sera donc gratuit, et est prévu sur PC, PS4, Xbox One et Switch.