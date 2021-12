My Hero One's Justice 2 : Present Mic débarque de vive voix au sein du Season Pass 2

Plus tôt cette année, Bandai Namco a annoncé un Season Pass 2 pour My Hero One's Justice 2, qui a déjà ajouté Shinso Hitoshi au roster durant l'été. Depuis, la saison 5 de l'anime s'est achevée et nous n'avions plus de nouvelles du jeu, quand bien même 4 autres personnages étaient attendus. Surprise, l'un d'eux est de sortie sans véritablement prévenir ce jeudi, et il s'agit de Present Mic.

Ce héros possédant l'Alter Voice, de son vrai nom Hizashi Yamada, vient donc casser les oreilles de ses adversaires avec ses sons et son style inimitable, comme présenté dans une courte bande-annonce. Pour l'obtenir, vous pouvez soit acheter le Season Pass 2 coûtant 19,99 € ou bien le prendre à l'unité au prix de 3,99 €. Quelques visuels ont également été partagés.

Si vous jouez sur PC, My Hero One's Justice 2 est vendu seulement 11 € chez notre partenaire Gamesplanet.