My Hero One's Justice 2 : Midnight sort le fouet pour mieux nous endormir et intègre le Season Pass 2

En attendant l'inédit Battle Royale My Hero Academia: Ultra Rumble, les fans de la licence peuvent continuer à s'amuser sur My Hero One's Justice 2 avec l'ajout de nouveaux personnages jouables au travers d'un Season Pass 2. Ainsi, en début d'année, c'est Kurogiri qui avait fait son apparition, succédant à Shinso Hitoshi et Present Mic, tous ayant eu du temps à l'écran dans la dernière saison de l'anime. Cette fois, celle qui débarque en jeu n'a pas fait d'apparition remarquée récemment.

Il s'agit donc de Nemuri Kayama, alias Midnight, l'Héroïne interdite au moins de 18 ans, elle aussi professeure au Lycée Yuei, qui n'hésite pas à sortir le fouet pour combattre... Elle est dotée de l'Alter Parfum soporifique, endormant ses adversaires s'ils respirent la brume rose qu'elle émet. Pour ne pas changer, il est nécessaire de débourser 3,99 € pour se la procurer ou alors d'acquérir le Season Pass 2 vendu 19,99 € si l'ensemble des personnages additionnels vous intéresse. Un cinquième paraîtra dans les prochains mois et nous verrions bien Re-Destro être l'heureux élu, à moins que Bandai Namco ne préfère le garder pour un éventuel troisième épisode.

Des visuels sont disponibles en page suivante et vous pouvez vous procurer My Hero One's Justice 2 au prix de 42,49 € chez notre partenaire Gamesplanet.