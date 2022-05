My Hero One's Justice 2 : Yuga Aoyama vient compléter le Season Pass 2 et dégaine son laser en vidéo

Comme pour la plupart de ses jeux tirés d'anime, Bandai Namco continue de sortir des DLC pour My Hero One's Justice 2, quand bien même il a dévoilé en début d'année le Battle Royale My Hero Academia: Ultra Rumble, dont nous n'avons plus eu de nouvelles depuis un moment. C'est donc ce jeudi 19 mai qu'est sorti le 5e et dernier personnage jouable du Season Pass 2, à savoir le lumineux Yūga Aoyama.

Ce camarade de classe de Deku surnommé Can't stop twinkling dispose de l'Alter Navel laser, ou Nombrilaser en français, le rendant capable de... projeter un laser par son nombril. Oui, ce n'est clairement pas le personnage le plus intéressant en termes de pouvoir. Des visuels le montrant en action sont disponibles en page suivante en plus de sa bande-annonce de gameplay ci-dessus. Tout comme à Shinso Hitoshi, Present Mic, Kurogiri et Midnight, il est donc disponible dans le Season Pass 2 vendu 19,99 € ou bien à l'unité contre 3,99 €. Reste à voir si avec l'arrivée de la saison 6 de l'anime My Hero Academia cet automne un Season Pass 3 sera proposé, ou un jeu inédit à l'avenir, ce que semble moins enclin de faire l'éditeur.

My Hero One's Justice 2 est sinon toujours vendu dans son édition standard au prix de 21,83 € sur Amazon.