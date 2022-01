My Hero One's Justice 2 : Kurogiri sort de l'ombre pour intégrer le Season Pass 2

Bandai Namco a beau avoir annoncé plus tôt dans le mois le Battle Royale My Hero Academia: Ultra Rumble, il va encore faire vivre un moment My Hero One's Justice 2 pour de la baston en arène plus traditionnelle. Le Season Pass 2 avait déjà accueilli Shinso Hitoshi et Present Mic, tous deux ayant fait des apparitions dans la dernière saison de l'anime, et c'est donc dans la même logique que le jeu accueille cette fois Kurogiri.

Ce vilain apparu dès le début de l'œuvre est capable de se téléporter grâce à son Alter Warp Gate (ou Création de portails en français) et combattra en jeu plutôt au corps à corps, bien qu'il puisse aussi se projeter et traverser l'adversaire ou lui envoyer un projectile. Pour ne pas changer, il est vendu 3,99 € à l'unité et peut sinon être obtenu dans le Season Pass 2 vendu lui 19,99 €. Quelques visuels sont disponibles en page suivante en plus de sa bande-annonce ci-dessus. Deux autres personnages viendront le rejoindre dans les prochains mois.

Gamesplanet propose toujours le jeu dans ses rayons virtuels au prix de 42,49 € sur PC.