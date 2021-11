Dragon Ball: The Breakers : déjà 11 minutes de gameplay pour tout savoir du jeu multijoueur, les dates de la bêta précisées !

Tout va décidément aller très vite pour Dragon Ball: The Breakers. Révélé la semaine passée, il nous a apporté des précisions sur quelques points nébuleux grâce à un article de Bandai Namco Games dans la foulée. Place désormais à une présentation de 11 minutes pour tout savoir du gameplay.

La séquence nous offre un premier regard sur les parties en 7v1 où des Survivants personnalisables doivent échapper à un Méchant, en l'occurrence Cell, Freezer ou Buu au lancement. L'objectif des gentils sera de fuir avec une Super Machine Temporelle, après avoir défendu un Système de Démarrage, qui apparaîtra au milieu de la map une fois que nous aurons activé des Clés de Puissance dans différentes zones. Si le Système de Démarrage est détruit, la partie ne s'arrête pas pour autant : des balises sont déployées pour la carte et les Survivants doivent les activer pour déployer une capsule de secours. Les Survivants peuvent choisir de partir en avance pour assurer leur gain de récompenses, ou d'attendre leurs alliés pour qu'ils embarquent avec eux. Les gentils encore sur place pourront rappeler la capsule pour s'échapper à leur tour, mais si elle est détruite une seule fois, la partie s'arrête. Gare également à la limite de temps qui vous guette, et à ne pas mourir, car il n'y a pas de respawn dans cette expérience.

Les Survivants auront un arsenal de compétences personnalisables pour se démarquer, dont des appels de véhicules, une transformation en objet du décor pour se cacher ou des Transformations Dragon pour devenir temporairement un Guerrier Z comme Gokû, Picolo, Krillin ou Vegeta via des Transphères de différents niveaux. Des objets de soutien permettront sinon d'attaquer ou de se défendre, tandis que les Boules de Cristal permettront d'invoquer Shenron pour augmenter son niveau de Transformation Dragon au maximum ou élever un peu celui de tous les alliés. Il sera possible de réanimer des compagnons de route pendant un court laps de temps, mais aussi de communiquer via des signaux prédéfinis.

En face, le Méchant peut éliminer des Survivants et PNJ pour gagner des points et de la puissance, et ainsi se transformer au fil du combat. Il peut d'ailleurs détruire une zone de la map à chaque changement d'état, ralentissant la collecte des Clés de Puissance, et aussi récupérer les Boules de Cristal pour se soigner ou gagner directement une évolution.

La séquence se termine sur l'officialisation des dates de la bêta, qui aura lieu très prochainement. Ce sera pour les 4 et 5 décembre prochains, dans le cadre de 4 sessions de 4 heures, dont vous pouvez découvrir les heures ci-dessus. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 novembre seulement, alors ne tardez pas. Dragon Ball: The Breakers arrivera ensuite en 2022 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.