Dying Light 2 Stay Human : une actrice connue dans un rôle central, du gameplay inédit et un thème musical épique avec l'Épisode 4 de Dying 2 Know

Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077, Giancarlo Esposito dans Far Cry 6, Norman Reedus, Mads Mikkelsen ou Léa Seydoux dans Death Stranding... Les apparitions d'acteurs de renom dans des jeux vidéo ne datent pas d'hier, mais elles se sont multipliées dans des jeux marquants ces dernières années.

À l'occasion du 4e épisode du programme Dying 2 Know, Dying Light 2 Stay Human a révélé qu'il allait également mettre en scène un célèbre comédien, ou plutôt une comédienne. Rosario Dawson (The Mandalorian, Sin City, Trance) incarnera le personnage important qu'est Lawan, une femme en quête de vengeance dont le destin changera en fonction des actions d'Aiden. Pour rappel, le créateur du parkour David Belle prêtera lui ses traits au mentor Hakon.

Les développeurs ont aussi vanté la richesse et la diversité de The City, la ville qui nous sert d'open world, et dont chaque recoin sera marqué par son histoire et son passé. Ils ont montré comment nous pourrons la reconstruire en effectuant des actions comme remettre l'électricité. Il faudra aussi faire des choix lors de cette réédification, en décidant par exemple d'aider les Peacekeepers ou les Scavengers, ce qui aura souvent pour effet de débloquer des PNJ et bonus différents.

Enfin, le composteur Olivier Derivière (A Plague Tale: Innocence, Remember Me, Alone In The Dark) a révélé le thème principal du jeu, le forcément épique Run, Jump, Fight, avant qu'une membre de Techland ne parle sound design. Tout au long de la présentation, vous pouvez d'ailleurs découvrir quelques scènes de gameplay inédites, pour le plaisir des yeux.

Nous commençons à bien connaître Dying Light 2 Stay Human, mais il faudra attendre pour mettre la main dessus : sa date de sortie a été reportée au 4 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch en Cloud Version. Vous pouvez précommander votre exemplaire pour 54,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Dying Light 2 Stay Human annoncé sur Switch dans une Cloud Version