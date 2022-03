Vampire: The Masquerade - Swansong, du gameplay enfin dévoilé en vidéo

Après le jeu épisodique The Council, Big Bad Wolf développe actuellement Vampire: The Masquerade - Swansong, un jeu de rôle narratif dans l'univers du Monde des Ténèbres, et édité par Nacon. Nous avons déjà eu pas mal d'informations sur le titre et ses trois personnages jouables, place désormais à du gameplay.

Eh oui, alors que Vampire: The Masquerade - Swansong sort dans deux petits mois, les studios ne partagent que maintenant la première bande-annonce de gameplay du jeu. Le titre étant un RPG narratif, pas de grosse surprise en vue, les joueurs alterneront entre les phases d'exploration, d'enquêtes avec des indices et de dialogues, il faudra faire des choix importants qui auront des conséquences sur la suite de l'aventure.

La date de sortie de Vampire: The Masquerade - Swansong est fixée au 19 mai 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, et plus tard sur Switch. Vous pouvez précommander le jeu à 59,99 € à la Fnac.