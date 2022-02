Vampire: The Masquerade - Swansong, le jeu résumé en une minute de vidéo

Vampire: The Masquerade - Swansong est le prochain jeu de rôle narratif de Big Bad Wolf, développeur du jeu épisodique The Council. Un temps attendu en 2021, le titre devait débarquer ce mois-ci, mais Nacon a décidé de le repousser pour ajuster ses objectifs financiers.

En attendant de mettre les mains sur le jeu en mai prochain, l'éditeur partage aujourd'hui une nouvelle bande-annonce de Vampire: The Masquerade - Swansong, qui fait le point sur ce que nous savons déjà. Le titre est donc un RPG narratif qui nous emmènera à Boston, aux côtés de trois personnages jouables : Galeb, Emem et Leysha. Ils seront liés de près ou de loin à une attaque qui a touché la Camarilla, société secrète de vampires de la ville. Les joueurs auront évidemment des choix à faire, qui auront des conséquences immédiates et à long terme sur l'histoire globale et même sur les autres personnages, débouchant sur plusieurs fins possibles. Chaque protagoniste pourra gérer les situations en fonction de ses compétences et atouts vampiriques, que ce soit l'intimidation, la manipulation, la persuasion ou encore la furtivité, le joueur sera libre d'améliorer leurs arbres de compétences en fonction de son style de jeu.

Voilà de quoi faire un peu patienter les fans en attendant Vampire: The Masquerade - Swansong, dont la date de sortie est fixée au 19 mai 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, et plus tard sur Switch. Vous pouvez retrouver Vampire La Mascarade - Tome 1 à 18 € sur Amazon.