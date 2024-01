Cyberpunk 2077 était « juste l'échauffement » pour CD Projekt

CD Projekt était connu pour la trilogie The Witcher, du moins jusqu'en 2020 où (après plusieurs reports) il a lancé Cyberpunk 2077, un FPS/RPG basé sur le jeu de rôle sur table Cyberpunk. Un excellent titre pour tous les amateurs du genre, qui ont pu redécouvrir Night City avec l'extension Phantom Liberty il y a quelques mois.

Désormais, CD Projekt se concentre sur The Witcher 4, qui sera le premier volet d'une nouvelle trilogie, mais également sur une suite à Cyberpunk 2077, répondant pour l'instant au nom de code Project Orion. Les équipes du studio de Boston sont retournés au boulot cette semaine et le font savoir avec des messages sur X/Twitter, à l'instar du directeur des quêtes Paweł Sasko qui indique que les discussions concernant le prochain jeu Cyberpunk 2077 ont débuté. Igor Sarzyński, directeur narratif du jeu, explique quant à lui que l'aventure Orion démarre en ce début d'année et que « Cyberpunk 2077 n'était qu'un échauffement ».

Le titre aura placé la barre très haut en matière d'immersion, de création d'un monde ouvert et de quêtes passionnantes, les fans se tardent déjà de découvrir ce que prépare CD Projekt avec cette suite. Pour rappel, Cyberpunk 2077 a eu droit à une ultime grosse mise à jour 2.1 et à une Ultimate Edition, que vous pouvez retrouver à partir de 59,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et GOG.com.

Lire aussi : Cyberpunk 2077 : CD Projekt pense déjà à l'après-Keanu Reeves et Idris Elba